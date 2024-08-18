'Ситуація критична': українців закликають евакуюватися із трьох міст

На Покровському напрямку ситуація залишається важкою, росіяни продовжують наступ.

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Для українців оголосили евакуацію із трьох міст на сході / колаж: Главред, фото: УНІАН

Віцепрем'єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що українців, які мешкають поблизу Покровська, просять евакуюватися через наступ російських окупантів.

"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до більш безпечних регіонів", - написала вона у своєму Telegram.

Верещук пояснила, що перебування цивільних мешканців у прифронтових районах заважає працювати Силам оборони, а також наголосила, що "життя та здоров’я ваше й ваших дітей цінніше всього".

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Верещук також дала контакти, за якими можна звернутися для евакуації:

Загальна гаряча лінія по Донецькій області: 0-800-500-121

Покровська громада: 0-800-300-101

Селидівська громада: 080-033-64-54

Мирноградська громада: 050-648-15-19

Мінреінтеграції: 15-48.

Хто така Ірина Верещук Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021). Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

Нагадаємо, що у Сумській області оголосили масштабну евакуацію. Глава Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що у 23 населених пунктах Сумського району буде проведена обов'язкова евакуація населення.

Оголошена евакуація 50 населених пунктів і частини Херсона. Російський терор посилюється, загарбники застосовують усю наявну зброю й активізували використання дронів. Тому влада на Херсонщині прийняла важливе рішення.

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