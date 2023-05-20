"Мені боляче": Буданов зізнався, що за час війни кілька разів плакав

Глава ГУР розповів, що досить часто йому доводиться приймати складні рішення.

https://glavred.net/ukraine/mne-bolno-budanov-priznalsya-chto-za-vremya-voyny-neskolko-raz-plakal-10471681.html Посилання скопійоване

Буданов зізнався, що за час війни кілька разів плакав / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов визнав, що за час повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії йому доводилось кілька разів плакати. Про це Буданов розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову в спецпроєкті "Рік. За кадром".

Як зазначив керівник Головного управління розвідки Міноборони України, причиною його сліз були певні втрати на фронті.

"Щодо сліз, то пару разів було. Через певні втрати. Мені боляче. Я знаю, що повернення кожного метру землі, навіть розрахунково, коштує набагато більше, ніж його відстоювати. Коли ми щось тимчасово змушені залишити, я чітко розумію, що повернення цього всього буде вартувати набагато більше", - зазначив Буданов.

відео дня

Глава ГУР розповів, що досить часто йому доводиться приймати складні рішення. Зокрема, Буданову дуже важко відправляти бойові підрозділи на завдання, чітко розуміючи, що не всі повернуться.

"Але ж ми маємо знищити противника і повернути назад свою державу. Для цього потрібно інколи ухвалювати рішення, які понесуть за собою втрати", - підкреслив він.

Також Дмитро Комаров запитав у Буданова, чи було йому колись страшно, на що той відповів: "Чи було мені страшно? Не думаю. Сльози були, а страшно – ні".

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

А на запитання, чи були у глави української розвідки такі стани, коли не хочеться вставати з ліжка, Буданов відповів: "Я не можу собі такого дозволити".

Нагадаємо, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у керівника країни-окупанта Росії Володимира Путіна проблеми через те, що він надмірно захоплюється вживанням наркотичних речовин. Незабаром він може бути ліквідований. У протистоянні з ватажком ПВК Вагнера Пригожиним Путін буде стороною, що програла.

Також Буданов заявив, що після перемоги у війні з країною-агресоркою Росією Україна матиме багато роботи, яка стосуватиметься реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він розповів, що після перемоги наша країна отримає плюс три мільйони населення, яке 9 років жило під російською пропагандою. Це люди із зовсім іншим сприйняттям світу.

Дивіться відео про те, чому Буданова заочно заарештували у РФ:

Вас може зацікавити: