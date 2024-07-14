Російські окупанти захопили Урожайне – DeepState

Офіційної інформації про захоплення населеного пункту поки що немає.

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Російські окупанти захопили Урожайне/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Російські окупанти у суботу, 13 липня, окупували селище Урожайне в Донецькій області.

Про це повідомив проєкт DeepState. Зазначається, що загарбники почали штурмувати село з самого ранку в суботу.

"Сьогодні (13 липня – ред.) з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу. Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо", – йдеться у повідомленні. відео дня

Також у DeepState зазначили, що окупанти також просунулися біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що був потужний удар ЗСУ на Харківщині – знищено десятки російських штурмовиків. Ворог продовжує вести наступ, а також готує нові штурмові підрозділи.

Також раніше в ЗСУ заявили про можливість вибити росіян із Часового Яру. Російські окупанти зменшили акцент наступальних дій в напрямку Часового Яру, зосередившись на Торецькому напрямку, зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, ЗСУ перейшли в наступ і вибили росіян із села на Харківщині. В ОТУ "Харків" повідомили, що росіяни безперервно атакують позиції українських військових втрачають при цьому значну кількість особового складу.

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