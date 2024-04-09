Епічний удар: ЗСУ атакували окупантів під час молебню праху Суворова - росЗМІ

ЗСУ вдарили по скупченню російських окупантів під час їхнього молебню праху Олександра Суворова під Авдіївкою, скаржаться провоєнні російські пабліки.
Зазначається, що це не перший такий випадок. Раніше подібний "приліт" по росіянах стався у Запорізькій області.
Снаряди прилетіли якраз у час, коли загарбники зібралися на місці. У Росії підозрюють, що позиції здали їхні ж військові.
Унаслідок удару щонайменше три "двохсотих" офіцери. На відміну від російських військових прах Суворова "цілий" - його по фронту возять у спеціальному броньованому ящику.
Які втрати російських військ за два роки війни в Україні?
У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів.
За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими і пораненими близько 350 000 осіб.
Війна в Україні - останні новини
Яке повідомляв Главред, російська окупаційна армія просунулась ще на 2-3 кілометри на захід від Авдіївки. Найбільш значуще проходження військових РФ зафіксовано у Первомайську.
На думку ветерана Олексія Гетьмана, наступ противника українським військовим допоможе зупинити військова допомога від партнерів, мобілізація та будівництво фортифікацій.
Найбільш жорсткі бої тривають в районах Первомайського і Водяного, повідомляв раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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