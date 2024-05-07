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Росія вивела "Калібри" у Чорне море і підняла стратегічну авіацію

Яна Ставська
7 травня 2024, 23:50
349
Імовірно, країна-агресорка готує черговий масований удар по Україні.
Росія вивела
РФ завдаватиме нових ударів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред

Російські війська увечері, 7 травня, вивели у Чорне море підводний човен з ракетами "Калібр", повідомив в ефірі телемарафону спікер Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Плетенчук не назвав, яку кількість ракет РФ підготувала. Куди саме ворог запустить "Калібри", стане відомо тільки тоді, як почнеться цей процес.

Росія підняла стратегічну авіацію

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Водночас моніторингові канали пишуть про активність російської стратегічної авіації. Відмічено зліт трьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 23:20.

Аналітики стверджують, що у разі бойового вильоту атака можлива близько 03:00-04:30.

Вибухи в Україні - Росія готується до нових ударів

Найімовірніше, ворог планує і готується до проведення наступних атак, повідомляли у Повітряних силах. Зокрема, ворог знову активізувався, почавши менше використовувати своїх ракет різних типів, щоб їх накопичити.

Представник Повітряних сил Ілля Євлаш припустив, що нова атака може статися уже найближчої ночі.

У США вважають, що Росія завдає нових ударів по Україні, насамперед намагаючись завадити перекиданню західного озброєння на передову. Агресивна тактика РФ триватиме, а війна найближчим часом навряд чи закінчиться, прогнозує директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс.

Як писав The New York Times, російські окупанти, імовірно, змінили підхід до терористичних ударів по Україні, на що вказує атака касетними боєприпасами середмістя Одеси. На думку журналістів, відтепер Росія намагатиметься завдати цивільному населенню ще більше страждань - включно з ударами по критичній інфраструктурі.

Що таке літак Ту-22М

Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

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