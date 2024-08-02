РФ визначила завдання на 2024 рік: Буданов розкрив план 'мінімум' і 'максимум' ворога

Російські окупанти намагалися створити буферну зону в Харківській області, однак зазнали невдачі, заявив Кирило Буданов.

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Буданов назвав завдання "максимум" та "мінімум" Росії на 2024 рік / Колаж: Главред, фото: ГУР МОУ, 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського﻿

Росія визначила завдання "максимум" та "мінімум" на 2024 рік. Ці завдання незмінні від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю ТСН.

"Завдання максимум - це отримати контроль над Україною. Завдання мінімум - це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Воно не змінювалося жодного разу", - зазначив очільник ГУР.

Буданов наголосив, що визволення українськими захисниками території Харківської області, яка перебуває під окупацією росіян, є лише питанням часу.

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"По Харківській області - це спроба була зробити буферну зону. Ну, вона провалилася. У них вона провалилася", - підкреслив очільник ГУР.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що на Покровському напрямку тривають найбільш жорсткі бої. Цей напрямок потребує особливої уваги та посиленої відповіді російським окупантам.

Також складною залишається ситуація у Харківській області. Російські війська активно діють у районі Вовчанська, намагаючись захопити місто.

Як повідомляв Главред, окупанти атакують у районі Макіївки та Борової та досягають певних успіхів. Командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін повідомив, що ворог просувається по лівому флангу і перекинув частину сил і ресурсів туди.

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