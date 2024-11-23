РФ готувала новий геноцид українців: в ГУР розповіли про 'розстрільні списки'

До нового геноциду українців Росія готувалась задовго до повномасштабного вторгнення, зауважив Кирило Буданов.

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Росія готувала геноцид українців задовго до повномасштабного вторгнення / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Коротко:

Росія готувала геноцид ще до початку повномасштабного вторгнення

До списків, що підлягали розстрілу, входили вчителі української мови, ветерани АТО, журналісти, священники та інші діячі

Окупанти отримували інструктажі про місця для колективних поховань

Росія вела підготовку до геноциду українців ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Ворог готував створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та масові поховання. Про це начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив під час виступу на форумі "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

За його словами, підготовка до геноциду розпочалась задовго до 2022 року. Російське керівництво, зокрема президент Володимир Путін ще в 2021 році заперечив право української нації на існування у своїй статті. Водночас російська пропаганда і державні органи активно закликали до знищення українців.

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"Геноцид українців є не лише державною політикою РФ, а й обов’язковим суспільним переконанням, спущеним згори", - наголосив Буданов.

Керівник ГУР зазначив, що перед вторгненням російським окупантам проводили інструктажі про місця для колективних поховань.

"(До розстрільних списків - Главред) мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування", - розповів він.

Буданов наголосив, що маніакальні інструкції і настанови втілювались у різних регіонах України, куди вторглись росіяни.

"Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва", - зауважив начальник ГУР.

Плани РФ у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що головним завданням РФ на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Стратегічною метою Росії залишається повний контроль над територією України.

Також Володимир Путін анонсував продовження випробувань ракетного комплексу "Орешник", назвавши його гарантом суверенітету та територіальної цілісності Росії. Під час наради в Кремлі він похвалив розробку та заявив, що "Орешник" може зрівнятися зі стратегічною зброєю, хоча не є засобом масового ураження.

Як повідомляв Главред, Буданов роз’яснив, що "Орешник" — це шифр науково-дослідної роботи, а сама система "Кедр" є балістичною ракетою середньої дальності, здатною нести ядерну боєголовку. За його словами, ракета є експериментальною і ще не виробляється серійно.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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