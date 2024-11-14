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Пріоритетом на переговорах будуть не території: NYT- про припинення війни

Ангеліна Підвисоцька
14 листопада 2024, 04:42
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Україна хоче добитися вступу в НАТО та передачі потужного арсеналу озброєнь.
Пріоритетом на переговорах будуть не території: NYT- про припинення війни
Пріоритетом на переговорах будуть не території / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Захист інтересів України на потенційних переговорах буде залежати від гарантій дотримання режиму припинення вогню, а не від територіальних кордонів. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопосадовців.

"Переговори повинні базуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого", – заявив голова Комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко.

Інший високопоставлений український чиновник говорив на умовах анонімності.

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"Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше питання – це гарантії безпеки", - сказав він.

Офіційно Київ не відмовляється від своїх територій, враховуючи те, що під контролем РФ перебуває близько 20% української землі.

Українська влада переконана, що членство в НАТО стане гарантією проти нових атак з боку РФ. До того ж Київ прагне отримати потужний арсенал озброєнь від Заходу. Це дасть змогу швидко реагувати на атаки ворога та завдавати удару у відповідь. До того ж це може стати стримуючим фактором від відновлення бойових дій.

Дуже важливим аспектом на переговорах стане і контроль Курської області українськими військовими, що Київ може зробити так званою розмінною монетою.

Водночас колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк наголошує на тому, що поки надзвичайно важко забезпечити вигідне врегулювання конфлікту, враховуючи наступ РФ.

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Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в найближчому майбутньому слід очікувати важливих рішень щодо припинення вогню в Україні, визначення кордону, на якому воно має діяти, та гарантій безпеки для України. За його словами, план новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України наразі знаходиться на етапі розробки.

Також 7 листопада президент України Володимир Зеленський рішуче висловився проти будь-яких поступок російському лідеру Володимиру Путіну, до яких закликають деякі європейські лідери. Він підкреслив, що Україна потребує зброї, а не переговорів. За його словами, мир можна досягти тільки через силу та єдність Європи, а не через поступки агресору.

Як повідомляв Главред, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія не відмовиться від своєї мети політичного поглинання України. Тому є два варіанти розвитку подій: або Україна поступиться, або знищить російську армію на її території.

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війна в Україні вторгнення Росії мирні переговори з Росією Захід
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