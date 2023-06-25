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П’яний поліцейський за кермом: в аварії на Кіровоградщині загинуло троє 16-річних випускниць

Юлія Куришко
25 червня 2023, 16:16 оновлено 25 червня, 16:16
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У ДТП загинули троє 17-річних дівчат, ще чотирьох підлітків госпіталізували в лікарню.
П’яний поліцейський за кермом: в аварії на Кіровоградщині загинуло троє 16-річних випускниць
На Кіровоградщині сталась смертельна аварія / колаж: Главред, фото: Кропивницька обласна прокуратура, pilot-nn

На трасі "Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя" в дорожній аварії загинули троє 17-річних дівчат. Чотирьох підлітків госпіталізували в лікарню.

За кермом водій машини перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це Суспільному розповіла речниця територіального управління бюро у Миколаєві Ольга Проценко.

У поліції Кіровоградщини повідомили, що про аварію стало відомо 25 червня близько 4:30 ранку.

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"Водій автомобіля також отримав тілесні ушкодження. За кермом він перебував у стані алкогольного сп'яніння", - повідомила Віталіна Бевзенко.

П’яний поліцейський за кермом: в аварії на Кіровоградщині загинуло троє 16-річних випускниць
У ДТП загинули випускниці / фото: Кропивницької обласної прокуратури

Речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко розповіла, що за даними слідства, водій порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість та злетів у кювет і перекинувся. У салоні машини були випускники однієї з місцевих шкіл.

За данним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 3 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

П’яний поліцейський за кермом: в аварії на Кіровоградщині загинуло троє 16-річних випускниць
Авто із випускниками злетіло у кювет / фото: ДБР

Санкція статті передбачає покаранняпозбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Зі слів речниці територіального управління бюро у Миколаєві Ольги Проценко, працівники ДБР затримали водія.

"Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, та обрання запобіжного заходу", - повідомили у ДБР.

Відомо, що травмованих пасажирів відвезли в Новгородківську районну лікарню.

Смертельна аварія із суддею Тандиром

Нагадаємо, що у Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту. голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть військовослужбовця Національної гвардії України на блокпосту.

На запитання, чи визнає суддя свою провину у смертельній аварії, Тандир не знайшов нічого кращого, ніж просто відповісти зустрічним питанням: "У чому?". Після цього Тандир почав хапатися за серце та казати, що йому нібито зле.

Суддю Тандира відправили під варту. у Тандира немає можливості вийти під заставу. Він перебуватиме в СІЗО мінімум до 21 липня цього року.

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ДТП випускний Кіровоградська область
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