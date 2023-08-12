Осиротіла маленька дитина: російська авіабомба вбила 31-річного поліцейського

Колеги Івана пам'ятатимуть його як добру та порядну людину, відповідального працівника та надійного товариша.

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Російська авіабомба вбила 31-річного поліцейського / Колаж: Главред, фото: поліція Запорізької області

Внаслідок авіаудару по Оріхову вранці 12 серпня обірвалося життя 31-річного капітана поліції Івана Іщенка, який очолював сектор поліцейської діяльності №1 (селище Розівка) відділення поліції №2 Пологівського РВП. Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області у Facebook.

Зазначається, що 31-річний поліцейський 6 років свого життя присвятив службі в підрозділах превентивної діяльності. Коли розпочалася повномасштабна війна, він вийшов з тимчасово окупованої території та продовжив нести службу в населених пунктах, підконтрольних Україні.

"Ворожий авіаудар передчасно обірвав життя правоохоронця", - повідомляють у поліції Запорізької області.

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Колеги Івана пам'ятатимуть його як добру та порядну людину, відповідального працівника та надійного товариша.

"Іван Іщенко залишив по собі світлу пам'ять та невимовний сум у кожного з нас. Колектив Головного управління Національної поліції в Запорізькій області висловлює щирі співчуття родині загиблого. Поділяємо ваше горе, низько схиляємо голови у скорботі за нашим колегою", - йдеться в повідомленні.

У загиблого поліцейського залишилися дружина та маленька дитина.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, вранці в суботу, 12 серпня, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по місту Оріхів Запорізької області. Окрім загиблого правоохоронця, поранення отримали ще 12 осіб, серед них – 4 працівники поліції. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Кілька людей – у важкому стані.

Зауважимо, що 12 серпня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Кривому Розі пролунали вибухи.

Після відбою тривоги голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу. На щастя, обійшлося без жертв.

Окрім того, вранці 11 серпня російські окупаційні війська вгатили аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини. Одна з ракет влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок підступної атаки росіян 8-річний Володя отримав смертельні поранення, медики не змогли його врятувати.

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