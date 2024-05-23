Операція 'Майдан-3' та падіння Іл-76: в розвідці розкрили плани РФ на липень

В ГУР наголосили, що Слідчий комітет РФ займеться пошуком доказів, які вказуватимуть на удар системою Patriot по літаку Іл-76, що розбився під Бєлгородом.

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Росія намагатиметься розхитати ситуацію в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Росія готує нові інформаційно-психологічні операції (ІПСО) з метою дискредитації України на липень 2024 року. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, росіяни намагаються знайти уламки ракет систем ППО Patriot на окупованих територіях для проведення дезінформаційних операцій. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Розвідник повідомив, що є інформація про те, що противник планує продовжувати використовувати ситуацію з падінням літака Іл-76 під Бєлгородом для проведення інформаційно-психологічних операцій, створення тиску всередині країни та дискредитації України за її межами.

"Орієнтовно на липень заплановані певні дії з боку так званого Слідчого комітету держави агресора де фальсифікуються якісь докази, шукаються якісь докази. Одразу після цього інциденту росіяни поставили завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема, ракет Patriot на тимчасово окупованих територіях, щоб пробувати ліпити якусь доказову базу. Поки що ліпиться погано, інакше вже була б активність з їхнього боку", - сказав Юсов. відео дня

За його словами, російська пропаганда планує використовувати теракт у ТЦ "Крокус" у Підмосков'ї напряму для дискредитації України в очах світу.

"Хоча, це не витримує жодної критики і в цьому немає жодної логіки. В тому числі спробувати розхитувати ситуацію всередині, питання пропаганди делегітимізації української влади. Це ті напрямки, за якими ворог буде продовжувати працювати", - заявив представник ГУР.

Коментуючи хід російської операції "Майдан-3" Юсов відзначив, що це складна операція яка досі триває. Проте, загалом ворог не досяг бажаного ефекту.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Що відомо про падіння російського Іл-76 в Бєлгородській області - операція "Майдан-3"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 січня російські ЗМІ повідомили про падіння військового транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області. Зазначається, що всі люди, що перебували на борту літака загинули.

За даними Інституту вивчення війни, цю трагедію РФ використовує для поширення невдоволення в Україні та підриву постачання західного озброєння до України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України володіє списками осіб, які Москва може задіяти для поширення російських наративів та впливу на суспільно-політичну обстановку в Україні у рамках операції "Майдан-3". Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

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