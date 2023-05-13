"Один раз я плакав. Не вистачило сил": Залужний відверто розповів, яка ситуація довела його до сліз

Головнокомандувач розповів, що він щоразу повертається до телефонної книги, де бачить дуже багато прізвищ воїнів, яких уже немає серед живих.

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Залужний розповів, яка ситуація довела його до сліз / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний хоч і не виявляє своїх емоцій публічно, проте з величезним болем переживає українські втрати. Він розповів, як одного разу йому довелося сповістити матір захисника, що її син загинув. У цей тяжкий момент Залужний плакав разом із матір'ю полеглого воїна. Про це головнокомандувач розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову в спецпроєкті "Рік. За кадром".

"Я, перш за все, нормальна людина з абсолютно нормальним серцем і те, що емоції на обличчі й у поведінці не видають, скажемо так, людського болю, це ще нічого не значить. Насправді, серце відчуває це дуже і дуже болісно", - сказав Залужний.

Головнокомандувач розповів, що він щоразу повертається до телефонної книги, де бачить дуже багато прізвищ воїнів, яких уже немає серед живих, але не може видалити ці номери.

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"Мабуть, я ще не готовий до цього. Колись я, мабуть, це зроблю, щоб видалити цю людину з телефону назавжди, але не вийде видалити з пам’яті й свого серця. Це дуже важко", - поділився він.

На запитання, чи доводилося йому плакати, Залужний відповів: "Будучи головнокомандувачем мені не хочеться зізнаватися у якихось там слабкостях, але я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота, який літав у Маріуполь. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, у мене була надія, що все ж таки він живий і все буде добре. І в один момент мені доповіли, що він загинув, його немає".

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що коли він мав поговорити з мамою про загибель військового, у нього "не вистачило сил".

Нагадаэмо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що до перемоги України ще "дуже довгий і складний шлях". Також Залужний підкреслив, що Україна тримається завдяки українським людям, які тримають свої позиції і "створюють цю перемогу".

Також Залужний заявляв, що перемога України в війні з Росією повинна ознаменуватися не тільки виходом на кордони в межах 1991 року, але і створенням умов, що виключають в майбутньому нову агресію РФ. Головком ЗСУ впевнений, що надалі Україна має зробити все, щоб більше ніколи не повторилися події 24 лютого 2022 року.

Дивіться відео про те, як Залужний задонатив на ЗСУ 1 мільйон доларів:

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