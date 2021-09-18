Одесу захлеснули сильні дощі: райони міста опинилися у воді, а річка Балківська вийшла з берегів

Одесити жартують, що вулицями міста можна вже й плавати / Соцмережі

У суботу, 18 вересня, в Одесі йдуть сильні дощі. Удар стихії і неготовність міста до таких ситуацій призвели до того, що вода полилася одеськими вулицями і районами, які трохи підтопило.

У Telegram-каналі ХО публікується безліч відеороликів, на яких люди ходять вулицями, де по щиколотку води. Машини спокійно пересуваються дорогами.

Згідно з попередніми відомостями, серйозно підтопило селище Котовського, тоді як річка Балківська й зовсім почала виходити з берегів. Низка вулиць, серед яких Паустовського, Заболотного та Балківська, також опинилися у воді. Підтопило і торговий центр.Читайте такжеДощ з грозою і до 28 градусів тепла: синоптики назвали погоду в Україні на найближчі дні

Раніше у пресслужбі Одеської міської ради попереджали про погіршення погоди в місті 18 вересня. Місцева влада перевела комунальні служби в режим роботи 24/7 з метою ефективного усунення наслідків негоди.

Також одеситів просили обмежити пересування і поїздки містом. Жителів просили не залишати свої автомобілі під деревами і лініями електропередач. Через дощ і сильний вітер можливі падіння гілок з дерев і кабелів.

Нагадаємо, синоптики прогнозували на 18 вересня погіршення погоди в більшості областей України. По всій країні, крім частини регіонів, очікуються дощі і сильний вітер.