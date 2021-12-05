Звинувачення в порушенні кордону: Мінськ погрожує Києву "вкрай жорсткими діями"

Білоруські прикордонники / Facebook / GpkGovBY

Білоруськи прикордонники пригрозили українській стороні жорсткою реакцією на порушення кордону. Заява послідувала після звинувачення України в порушенні повітряного простору РБ українським вертольотом. В Україні цю інформацію спростовують.

Погрози на адресу України в ефірі російського пропагандистського ресурсу Спутник озвучив представник Мозирського прикордонного загону РБ Сергій Павлов.

"При виникненні надалі випадків порушення державного кордону білоруські прикордонники будуть діяти вкрай жорстко", - заявив він.

Українського військового аташе викликали в МО РБ

У Департамент міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони РБ був викликаний військовий аташе при Посольстві України, якому була вручена нота протесту у зв'язку з "порушеннями українською стороною державного кордону Республіки Білорусь в повітряному просторі", повідомляє Белт.

"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно. Були наведені факти, що свідчать про ухилення України від виконання зобов'язань в рамках регіональних заходів довіри і безпеки, а також проведення на тлі обвинувальної щодо Республіки Білорусь риторики низки навчань поблизу Білоруського державного кордону підрозділами Збройних сил України. Сукупність даних фактів може свідчити про можливість появи загрози безпеці Республіці Білорусь на південному напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Мінськ звинуватив Київ у порушенні кордону

Раніше в Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили про те, що українські пілоти порушили кордон з РБ під час навчань.

Під час навчань українські пілоти нібито порушили кордон з Білоруссю.

"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску Нова Рудня Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - йдеться в повідомленні.

читайте такожВ Україні відповіли на звинувачення Білорусі в "порушенні кордону" вертольотом

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