Покарання за дрова: Шмигаль зробив дуже важливу заяву

Прем'єр заявив, що Зеленський не підпише законопроєкту, який передбачає штрафи за зберігання дров без документів.

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Зеленський не підпише закон про дрова / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

В Україні у всіх на слуху скандальний законопроєкт про штрафи за зберігання дров без документів. Прем'єрміністр України Денис Шмигаль розповів про те, що чекає на українців насправді.

Він заявив, що президент не підпише ухвалений Верховною Радою закон про штрафи за зберігання дров.

"У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде... Ба більше, держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Є для цього відповідна програма підтримки, яку реалізуємо разом із партнерами", - сказав прем'єр. відео дня

Закон про дрова - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні прийняли закон, згідно з яким, за зберігання дров без документів будуть штрафувати та передбачена кримінальна відповідальність. 15 жовтня законопроект був переданий на підпис президенту.

Згодом народний депутат Юрій Камельчук пояснив, що закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, стосуватиметься лише тих, хто рубає та краде дрова у великих обсягах.

Раніше також партія "Слуга народу" з посиланням на одного з авторів законопроєкту Максима Павлюка заявила, що проголосований Верховною Радою законопроєкт спрямований на вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидію незаконному обігу деревини, не має на меті обмежувати громадян, які використовують дрова для обігріву власних осель.

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