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На колінах і зі сльозами на очах: у Луцьку провели в останню путь 31-річного воїна

Аліна Дембіцька
14 липня 2023, 17:24 оновлено 14 липня, 17:24
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Максим Галайда був призваний на військову службу по мобілізації. 7 серпня йому мало б виповнитися 32 роки.
Максим Галайда
У Луцьку провели в останню путь 31-річного воїна / Колаж: Главред, фото: Луцька міська рада

У четвер, 13 липня, у Луцьку в Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню путь 31-річного старшого солдата Максима Галайду. Життя захисника обірвалося 8 липня під час виконання бойового завдання у Мар’їнці Донецької області.

"Війна забрала ще одне життя – старшого солдата Максима Галайди. Максим Галайда (07.08.1991 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув у населеному пункті Мар’їнка Донецької області під час виконання бойового завдання", - повідомляє Луцька міська рада.

Зазначається, що до спільної молитви за упокій душі захисника України разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко та заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт.

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Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Ставши на коліна, жителі громади проводжали Максима Галайду в останню дорогу. Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.

"Доземно вклоняємося тобі, Герою, за жертовність і відвагу. Щирі співчуття рідним та близьким. Царство Небесне і Вічна пам'ять воїну Максиму!", - написали у міськраді.

Як повідомляв Главред, у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Також повідомлялося, що на війні трагічно загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Олесь Гусак із позивним "Флойд". Він був вправним гранатометником. У пекельних боях виявляв феноменальну мужність, знищив не одну одиницю ворожої бронетехніки.

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