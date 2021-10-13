Метадон у крові Полякова: що відомо про наркотик, який знайшли в організмі депутата

Антон Поляков помер 8 жовтня / УНІАН

У крові померлого народного депутата Антона Полякова виявили алкоголь і наркотик - метадон. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко.

"Більш детальні відповіді про цю хімічну речовину, про час і можливий спосіб його потрапляння в його (Полякова - ред.) організм, про наслідки його потрапляння в організм дадуть тільки подальші дослідження експертів", — розповіли у відомстві.

Який саме метадон, і коли він потрапив в організм депутата поки невідомо.

Що таке метадон і чим він небезпечний

Метадоон - синтетичний лікарський препарат з групи опіоїдів, застосовуваний як анальгетик, а також при лікуванні наркотичної залежності. Згідно з даними Вікіпедії, метадон застосовується в ряді країн в замісній терапії вживання "важких" наркотиків як заміна героїну. У 2005 році він був включений в приблизний перелік ВООЗ основних лікарських засобів.

Метадон в нашій країні ділиться на два види: медичний (у вигляді таблеток дозуванням по 25 мг, виготовлений законно) і вуличний (у вигляді кристалів, виготовлений незаконно).

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Дія метадону на людину

На сайтах реабілітаційних центрів пишуть, що триває вплив препарату в окремих випадках до 72 годин. Викликає ейфорію і почуття задоволення, відчуття психологічного комфорту. Саме цих відчуттів і домагаються наркомани, вживаючи метадон.

Передозування метадоном

Задоволення, що доставляється наркотиком, поступово слабшає, з'являється необхідність збільшити дозу. А це і призводить до передозування метадоном, яка може викликати кому і смерть.

Читайте такжеМетадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепаСудоми, слабкий пульс, блювання, втрата свідомості, піна з рота може свідчити про передозування метадоном. Далі може розвинутися набряк легенів, пригнічення дихання, відмова нирок. Діяти слід негайно, зволікання може закінчитися смертю.

Метадон і алкоголь

Сумісність алкоголю і метадону небезпечна через можливе передозування. Навіть якщо прийняти ліки в запропонованому лікарем кількості та випити, можливі такі побічні реакції:

втрата свідомості (аж до коми);

звуження зіниць;

повільне поверхневе дихання;

уповільнення серцебиття.

У важких випадках (особливо при наявності супутніх хронічних захворювань ендокринної, нервової, травної системи) існує ймовірність летального результату.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі, в якому згодом і помер. Як розповів представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, таксист змінив свідчення.