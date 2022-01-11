Людей виганяють силою: у Києві зносять заселений гуртожиток

Кілька років поспіль мешканцям відключали комунальні послуги.
У Києві на вул. Метрологічній, 1 зносять гуртожиток, заселений людьми. У мережі пишуть, що там в будинку живе дві сім'ї.
"Гуртожиток на Метрологічній 1, зареєстрованих жителів якого багато років намагалися тупо викинути на вулицю - відключали їм газ, електрику, опалення, гарячу воду; найняті бандити з відомого злочинного угруповання били вікна в квартирах і машинах жителів, потім намагалися спалити гуртожиток разом з людьми...", - написав активіст Михайло Погребиський в Facebook.
За його словами, на місці багато "бандитів-тітушок", а також працює спецтехніка.
"Одну жінку витягли з житла за руки і просто викинули", - додав активіст
Крім того, без даху над головою залишаються тварини. Небайдужих громадян просять їх прихистити.
"Її (собаку - ред.) також викинули разом з людьми з гуртожитку тітоньки із забудовником. Тепер їй, як і людям, нікуди піти", - написав Погребиський.
читайте такожУ Києві горить Виноградар: під загрозою кондитерський цехУ поліції Голосіївського району виданню сьогодні розповіли, що за попередньою інформацією мешканців у гуртожитку не було.
"Дана подія зареєстрована в поліції Голосіївського району. Правоохоронці вивчають зібрані матеріали та документи з приводу законності демонтажу будівлі на вулиці метрологічній", – зазначили в поліції Голосіївського району.
Нагадаємо, в Україні рекордно злетіли ціни на нерухомість. У 2021 році вартість оренди зросла на 10-20%.
Читайте також:
- В Україні злетить податок на житло: скільки доведеться дістати з гаманця за власну нерухомість
- В Україні на 20% зросте податок на нерухомість: коли і чому
- Податок на нерухомість в Україні зросте: як він вважається і скільки платити
- В Україні зросте податок на нерухомість: хто заплатить 25 тисяч за квартиру
- Ціни на нерухомість зміняться: скільки коштуватиме житло в 2022 році
- Ціни стали захмарними: як змінилася вартість покупки і оренди нерухомості