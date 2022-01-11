Людей виганяють силою: у Києві зносять заселений гуртожиток

У будинку живе дві сім'ї / Михайло Погребиський / Facebook

У Києві на вул. Метрологічній, 1 зносять гуртожиток, заселений людьми. У мережі пишуть, що там в будинку живе дві сім'ї.

"Гуртожиток на Метрологічній 1, зареєстрованих жителів якого багато років намагалися тупо викинути на вулицю - відключали їм газ, електрику, опалення, гарячу воду; найняті бандити з відомого злочинного угруповання били вікна в квартирах і машинах жителів, потім намагалися спалити гуртожиток разом з людьми...", - написав активіст Михайло Погребиський в Facebook.

За його словами, на місці багато "бандитів-тітушок", а також працює спецтехніка.

"Одну жінку витягли з житла за руки і просто викинули", - додав активіст

Крім того, без даху над головою залишаються тварини. Небайдужих громадян просять їх прихистити.

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"Її (собаку - ред.) також викинули разом з людьми з гуртожитку тітоньки із забудовником. Тепер їй, як і людям, нікуди піти", - написав Погребиський.

читайте такожУ Києві горить Виноградар: під загрозою кондитерський цехУ поліції Голосіївського району виданню сьогодні розповіли, що за попередньою інформацією мешканців у гуртожитку не було.

"Дана подія зареєстрована в поліції Голосіївського району. Правоохоронці вивчають зібрані матеріали та документи з приводу законності демонтажу будівлі на вулиці метрологічній", – зазначили в поліції Голосіївського району.

Нагадаємо, в Україні рекордно злетіли ціни на нерухомість. У 2021 році вартість оренди зросла на 10-20%.

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