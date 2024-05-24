HIMARS, Leopard 1 і багато іншого: Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги

Україна отримає багато озброєння і техніки у межах цього пакету, зокрема, танки, розвідувальні безпілотники, броньовані автомобілі тощо.

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Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги/ колаж: Главред, фото: УНІАН, bundeswehr.de

Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого входить ціла низка військової техніки та озброєння. Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини.

Зокрема, до нового пакету військової підтримки входитимуть десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5, які ФРН надасть спільно з Данією, 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS, один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами, чотири протимінних танки WISENT 1 із запасними частинами тощо.

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Також Україна отримає наступне озброєння і техніку в межах цього пакету:

20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

8 500 снарядів 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

одна броньована інженерна машина DACHS;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

два протимінні плуги;

16 автоцистерн Zetros;

400 світлодіодних ламп;

530 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

111 гвинтівок CR 308;

1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Відповідна допомога буде надаватися із поставок федеральних військ Німеччини, а також за допомогою промислових товарів, які фінансуються з федеральних фондів.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що США готують пакет допомоги для України на $275 млн. Білий дім скористається президентськими повноваженнями, щоб відправити Україні пакет військової допомоги.

Також раніше держсекретар США Ентоні Блінкен відповів, чи можна Україні завдавати ударів по РФ західною зброєю. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь для ударів за межами української території, однак Київ сам ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що допомога Заходу запізнюється на рік. Західні союзники занадто довго ухвалюють ключові рішення про військову підтримку України, каже президент.

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