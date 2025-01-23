Чи готує армія РФ наступ на півдні України: Кім прокоментував чутки

Українські захисники контролюють ситуацію на Півдні.

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Яка ситуація на півдні України? / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Ключові тези:

На Півдні не фіксується активність ворога

ЗСУ контролюють ситуацію

Зараз знизилася активність обстрілів на півдні України

У грудні минулого року чимало експертів попереджали про можливий новий наступ окупантів, вказуючи на ймовірність активізації бойових дій у Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської області. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі День.LIVE прокоментував чутки про зимовий наступ росіян.

За словами Кіма, зараз не фіксується активність ворога на Півдні, ЗСУ контролюють ситуацію.

відео дня

"Усі три човни, які в них (росіян — ред.) є, лежать на дні Дніпра", — розповів очільник ОВА.

Крім того, на півдні України зараз знизилася активність обстрілів, якщо порівнювати з кінцем 2022 року. На Миколаївщині під обстрілами окупантів перебувають дві громади, проте на Херсонщині — набагато більше.

Глава ОВА також поділився інформацією про нещодавній обстріл регіону. Він повідомив, що на Миколаївщині було знищено дев'ять "шахедів". Внаслідок атаки постраждали дві особи.

"Одну людину вже відпустили додому, а 74-річна бабуся наразі в тяжкому стані через вік", — зазначив Кім.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на аналітиків, найближчим часом Україна може втратити ще один населений пункт на Донеччині. Майже у повному оточенні нині перебуває селище Велика Новосілка.

У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Противник, переважно без застосування бронетехніки, проводив наступальні дії в декількох районах. Водночас ЗСУ продовжують знищувати переважаючі сили ворога з метою уповільнення та припинення його наступальних дій.

Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.

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Хто такий Віталій Кім? Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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