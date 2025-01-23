Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи готує армія РФ наступ на півдні України: Кім прокоментував чутки

Маріна Фурман
23 січня 2025, 01:14
32
Українські захисники контролюють ситуацію на Півдні.
ВСУ, армия РФ
Яка ситуація на півдні України? / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • На Півдні не фіксується активність ворога
  • ЗСУ контролюють ситуацію
  • Зараз знизилася активність обстрілів на півдні України

У грудні минулого року чимало експертів попереджали про можливий новий наступ окупантів, вказуючи на ймовірність активізації бойових дій у Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської області. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі День.LIVE прокоментував чутки про зимовий наступ росіян.

За словами Кіма, зараз не фіксується активність ворога на Півдні, ЗСУ контролюють ситуацію.

відео дня

"Усі три човни, які в них (росіян — ред.) є, лежать на дні Дніпра", — розповів очільник ОВА.

Крім того, на півдні України зараз знизилася активність обстрілів, якщо порівнювати з кінцем 2022 року. На Миколаївщині під обстрілами окупантів перебувають дві громади, проте на Херсонщині — набагато більше.

Глава ОВА також поділився інформацією про нещодавній обстріл регіону. Він повідомив, що на Миколаївщині було знищено дев'ять "шахедів". Внаслідок атаки постраждали дві особи.

"Одну людину вже відпустили додому, а 74-річна бабуся наразі в тяжкому стані через вік", — зазначив Кім.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на аналітиків, найближчим часом Україна може втратити ще один населений пункт на Донеччині. Майже у повному оточенні нині перебуває селище Велика Новосілка.

У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Противник, переважно без застосування бронетехніки, проводив наступальні дії в декількох районах. Водночас ЗСУ продовжують знищувати переважаючі сили ворога з метою уповільнення та припинення його наступальних дій.

Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.

Інші новини:

Хто такий Віталій Кім?

Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту російські війська Віталій Кім
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ майже в повному оточенні: ворог може окупувати ще один населений пункт - DeepState

ЗСУ майже в повному оточенні: ворог може окупувати ще один населений пункт - DeepState

00:52Україна
Обіцянку виконав: Трамп закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів

Обіцянку виконав: Трамп закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів

23:53Світ
Зовсім скоро Україну атакує нова магнітна буря - названо дату

Зовсім скоро Україну атакує нова магнітна буря - названо дату

23:01Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Золота жила": у чому Україна перша у світі, неочікувана для багатьох відповідь

"Золота жила": у чому Україна перша у світі, неочікувана для багатьох відповідь

Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Після 4 років шлюбу: молода дружина Віктора Павліка зробила важливе зізнання

Після 4 років шлюбу: молода дружина Віктора Павліка зробила важливе зізнання

"На коліна": у РФ накинулися на Аллу Пугачову - причина

"На коліна": у РФ накинулися на Аллу Пугачову - причина

Користь у шкірці: 6 фруктів та овочів, які не варто чистити – список

Користь у шкірці: 6 фруктів та овочів, які не варто чистити – список

Останні новини

01:30

Загрожує 24 роки в'язниці: чоловіка Ріанни судять за постріли в людину

01:14

Чи готує армія РФ наступ на півдні України: Кім прокоментував чутки

00:52

ЗСУ майже в повному оточенні: ворог може окупувати ще один населений пункт - DeepState

00:49

Зовсім не Рейчел Грін: 58-річного Швіммера спіймали на побаченні зі студенткою

22 січня, середа
23:53

Обіцянку виконав: Трамп закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів

Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійБазовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – Загородній
23:43

Сєдокова потрапила в поліцію через смерть Яніса Тімми: "Буде порушено справу"

23:27

Ціни знову "поповзли" вгору: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

23:01

Зовсім скоро Україну атакує нова магнітна буря - названо дату

22:53

Олена Мозгова показала, який вигляд мала в "буремних 90-их"Відео

Реклама
22:44

"Це просто піар-хід": Камалія вперше розповіла правду про розлучення з чоловіком

22:36

Росіяни атакували Запоріжжя: в одному з районів спалахнула пожежа

22:20

"Що за дичина": втікача Потапа "рознесли" шанувальники - що сталося

22:12

З'явилися нові подробиці окупації Харківщини: генерала вдруге взяли під варту

22:09

Ультиматум Трампа для Путіна та заяви Зеленського: головні новини України (дайджест)

21:55

Ексдиректора РАЄС Павлишина спіймали на недостовірному декларуванні авто

21:47

Що можна купити у машину недорого: аксесуари, які полегшать водіння

21:42

Трамп розкрив деталі прощального листа, який залишив йому Байден

20:44

Абсолютні лідери світу: що є основою економіки України - неочевидна відповідьВідео

20:35

В Офісі президента сказали, коли Зеленський може зустрітися з Трампом

20:22

Макс Барських ставить на паузу концертну діяльність - що сталося

Реклама
20:02

Чи може Трамп завершити війну в Україні за 100 днів: політолог відповів

19:43

Наречений Лесі Нікітюк поділився романтичним фото з ведучою

19:40

У деяких областях оголосили штормове попередження: регіони засипатиме снігом

19:10

На нас очікує новий штормПогляд

19:01

Наймасштабніша кінопрем’єра року: фільм "Коли ти вийдеш заміж?" - рекордна гала-прем’єра та неочікуване освідчення

18:58

Знайдіть відмінності в картинках із бейсболістом: тільки геній побачить їх за 14 сек

18:54

Збагатився на $1 млн під час війни: головному психіатру ЗСУ обрали запобіжний захід

18:53

Бої за важливий населений пункт у трьох областей: у ЗСУ розкрили деталі

18:47

Від 1 гривні до 42 з "дикими" стрибками: як змінювався курс долара в Україні

18:35

"Путін для нього ніхто": Зеленський зробив низку важливих заяв про Трампа

18:31

ЦПК поширює чутки та маніпуляції про Агенцію оборонних закупівель – голова наглядової ради Чмут

18:08

"Далі буде лише гірше": Трамп жорстко звернувся до Путіна через Україну - деталі

18:07

"Сумний факт": названо суму, витрачену українцями за рік на азартні ігри

17:48

В ЄС визнали загрозу нападу РФ і назвали дату: в РНБО розкрили два сценарії

17:40

Як зробити універсальний засіб проти вапняного нальоту: результат вражаючий

17:37

Успішний удар: розвідники знищили важливе супутникове обладнання РФ - деталіВідео

17:17

Трамп пригрозив: ООН отримала лист через загрозу захоплення Панамського каналу

17:02

Болі, безсоння і пролежні: зірці "Гусарської балади" потрібна допомога медиків

17:01

У сім'ю прийде біда: куди не можна дивитися 23 січня - прикмети

16:53

Прикривав відхід побратимів: на фронті загинув 68-річний пластун і ОУНівець

Реклама
16:47

Змінює суть війни: міністр Естонії сказав, що показало головну слабкість Путіна

16:43

Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що загрожує нападникам - нові деталіВідео

16:35

У 2025-му війна не зупиниться, Україна здатна обнулити домовленості Трампа і Путіна – Жданов

16:24

Росія завалиться за 8 місяців: названо два потрібних кроки

16:21

Відчиняйте двері унікальних українських домівок: з 15 лютого на ТЕТ повертається проєкт "Найкраща оселя"

16:20

Без оцту: як відмити ущільнювач пральної машини

16:02

Фінал війни в Україні: у Зеленського розповіли про контакти з командою Трампа

16:00

Північна Корея направить на Курщину підкріплення із нових солдатів КНДР - NYT

15:48

Закуска, яку завжди першою з'їдають: новий рецепт

15:33

Користь у шкірці: 6 фруктів та овочів, які не варто чистити – список

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти