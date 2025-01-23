Чи готує армія РФ наступ на півдні України: Кім прокоментував чутки

Ключові тези:
- На Півдні не фіксується активність ворога
- ЗСУ контролюють ситуацію
- Зараз знизилася активність обстрілів на півдні України
У грудні минулого року чимало експертів попереджали про можливий новий наступ окупантів, вказуючи на ймовірність активізації бойових дій у Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської області. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі День.LIVE прокоментував чутки про зимовий наступ росіян.
За словами Кіма, зараз не фіксується активність ворога на Півдні, ЗСУ контролюють ситуацію.
"Усі три човни, які в них (росіян — ред.) є, лежать на дні Дніпра", — розповів очільник ОВА.
Крім того, на півдні України зараз знизилася активність обстрілів, якщо порівнювати з кінцем 2022 року. На Миколаївщині під обстрілами окупантів перебувають дві громади, проте на Херсонщині — набагато більше.
Глава ОВА також поділився інформацією про нещодавній обстріл регіону. Він повідомив, що на Миколаївщині було знищено дев'ять "шахедів". Внаслідок атаки постраждали дві особи.
"Одну людину вже відпустили додому, а 74-річна бабуся наразі в тяжкому стані через вік", — зазначив Кім.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред з посиланням на аналітиків, найближчим часом Україна може втратити ще один населений пункт на Донеччині. Майже у повному оточенні нині перебуває селище Велика Новосілка.
У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Противник, переважно без застосування бронетехніки, проводив наступальні дії в декількох районах. Водночас ЗСУ продовжують знищувати переважаючі сили ворога з метою уповільнення та припинення його наступальних дій.
Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.
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Хто такий Віталій Кім?
Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.
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