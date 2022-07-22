"Горить досі": у Чорному морі продовжують палати обстріляні "вишки Бойка"

У Чорному морі продовжує горіти бурова платформа / Nefterynok.info

В Чорному морі продовжують горіти бурові платформи (так звані "вишки Бойка"), по яких раніше було завдано ракетного удару.

Пожежа триває станом на 21 липня. Нові супутникові знімки пожежі на пошкодженій буровій платформі опубліковані в Twitter.

Кадри оприлюднив співробітник зі зв'язків зі ЗМІ у відділі зовнішньої і оборонної політики в Американському інституті підприємництва Брейді Африк.

"На буровій платформі, зруйнованій в Чорному морі місяць тому, горить досі паливо", - написав Африк.

Пожежа на "вишці Бойка" / @bradyafr

Пожежа на "вишці Бойка" / @bradyafr

Нагадаємо, ЗСУ 20 червня завдали ракетний удар по двох бурових установках у Чорному морі- " вишках Бойка". Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

"Наші ракетники курили не біля зміїного, а курили біля "вишок Бойка". Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобутку в українському Чорному морі з боку росіян", - сказав політик.

Самопроголошена "влада" Криму в особі Сергія Аксьонова також заявила, що ЗСУ завдали удару ракетами по "вишках Бойка".

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Що відомо про "вишки Бойка"

РФ в 2014 році захопила бурові платформи "Чорноморнафтогазу", так звані "вишки Бойка". Окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

20 червня по бурових установках були нанесені ракетні удари.

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