"Гібридний мир": Клімкін спрогнозував майбутнє відносин України та Росії

Павло Клімкін розповів, чи можливий мир між Україною та Росією / УНІАН

Україні слід приділяти більше уваги своїй обороноздатності, тому що країну-агресора Росію доведеться постійно стримувати. Таку думку озвучив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, між Росією та Україною можливий лише "гібридний мир".

Клімкін вважає, що Україна повинна вміти захистити себе, а "потім нам на допомогу прийдуть всі інші".

"Звичайно, я за те, щоби ми не вели бойових дій. Але ми всі прекрасно розуміємо, що з цією Росією можливий лише гібридний мир. Він можливий лише якщо ми можемо стримувати її разом з нашими партнерами", - сказав дипломат в коментарі виданню Obozrevatel.

Він визнав, що українська армія сильна з моральної точки зору, але недостатньо сильна в суто військовому сенсі.

"У нас дуже часто говорять, що ми сильні, ми круті. Я абсолютно згоден. Українці з точки зору бойового духу реально круті. Але в тому, щоби побудувати стримування, зокрема військове, щоби зробити справжню територіальну оборону – поки все це на папері", – зазначив Клімкін.

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Ексглава МЗС нагадав про витрати на армію, які закладені в Державному бюджеті України на 2022 рік.

"Подивіться на наш військовий бюджет. Він збільшується до 5,95% від ВВП. Начебто непогано. Але прогнозована інфляція 6,2%. Тож, яке зростання, нульове або негативне?"- поставив риторичне запитання дипломат.

Війна Росії та України

Президент України Володимир Зеленський в ході форуму Ялтинської європейської стратегії сказав, що він допускає сценарій повномасштабного військового конфлікту Москви та Києва. За його словами, якщо це станеться, то росіяни допустять найбільшу помилку.

Також Зеленський заявив, що відносини України та Росії на міждержавному рівні й між народами стали ворожими. Втім, є й розумні росіяни, які поважають українську державність.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі "з жалем" ставляться до слів президента України Зеленського про можливу велику війну двох держав і вважають такий сценарій "апокаліптичним".