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"Цей час визначає весь рік": Зеленський анонсував важливі новини на найближчі тижні

Руслана Заклінська
7 травня 2024, 23:03
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Україна робить все можливе, щоб зміцнити своїх воїнів і забезпечити країні більше міцності в боях, наголосив президент України.
'Цей час визначає весь рік': Зеленський анонсував важливі новини на найближчі тижні
Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента

Україна готує нові зустрічі та документи, які стануть важливими новинами у найближчі тижні. Найгарячіші бої відбуваються на Покровському, Курахівському, Краматорському, Лиманському, Времівському та Купʼянському напрямках. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що постійно знаходиться на звʼязку з військовими та провів окрему нараду з Міністерством оборони щодо комплектування бригад. Він наголосив, що Україна робить все можливе, щоб зміцнити своїх воїнів і забезпечити країні більше міцності в боях.

"Я дякую кожному у світі, хто нам допомагає. Дякую всім лідерам, які дійсно тримають слово і виконують те, про що ми домовлялись: усі пакети постачання зброї та снарядів для України зараз надзвичайно важливі. Цей час визначає весь рік – і в боях, і в тренуванні, і в забезпеченні. Будь-яка затримка зараз – по зброї, чи по снарядах, чи по комплектуванню наших бригад – коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто дійсно хоче захисту від Росії", - наголосив президент.

відео дня

За його словами, Україна готує зустрічі та документи, які стануть новинами за найближчі тижні. Очікуються нові візити партнерів до України та нові безпекові угоди, які зміцнять становище держави в Європі.

"Нові візити в Україну наших партнерів. Нові угоди щодо безпеки для нашої держави і життя загалом у Європі. І, звісно, ми продовжуємо готувати фактичний старт перемовин з Європейським Союзом на червень. З нашого, українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків. Україна виконала свої зобов'язання", - сказав президент.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, Сили оборони України досягли тактичних успіхів на Лиманському напрямку, зокрема в районі Серебрянського лісництва, повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин. Ситуація в районі Часового Яру залишається під контролем українських військових, незважаючи на активні бойові дії та спроби російських окупантів прорватися в місто.

Також Волошин розповів, що ЗСУ не відчувають гострого дефіциту боєприпасів, хоча російські окупанти все ще мають перевагу у кількості снарядів та живої сили. Він підкреслив, що українські військові використовують свої ресурси з розумом та максимально ефективно витрачають кожен снаряд.

Як повідомляв Главред, окупанти, не досягнувши значних успіхів до 7 травня, дати інавгурації Путіна, вирішили посилити тиск на Часо-Ярівському напрямку, повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Російські війська почали формувати ударну групу в тилу для штурму Часового Яру.

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
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