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"Це непростий процес": полковник ЗСУ назвав умову для перемовин з РФ

Альона Вороніна
28 травня 2024, 08:35
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Україні вже потрібно починати пошук формули миру спільно з іншими державами, проте при цьому не забувати, що все одно вирішальною буде позиція на фронті.
'Це непростий процес': полковник ЗСУ назвав умову для перемовин з РФ
Полковник ЗСУ назвав умову для перемовин з РФ/ колаж: Главред, фото: Армия inform, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Україна повинна починати пошук формули миру. Для цього пошуку потрібно залучати якомога більше інших країн. Але все одно потрібно пам’ятати, що вирішальною буде ситуація на фронті.

Перед тим, як починати перемовини, нашій державі потрібно обвалити південний плацдарм, вийти на північне Приазов'я, відвоювати повністю Запорізьку та Херсонську області. Таку думку висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, повідомляє 24 канал.

"Діалог треба починати, залучати туди якнайбільше держав. Рано чи пізно якась формула буде. Однак пам'ятаємо слова Вінстона Черчилля: "Наша мета мир, але шлях до неї лежить лише через силу". Нам вкрай важливо зуміти обвалити південний плацдарм, вийти на північне Приазов'я, відвоювати Запоріжжя та Херсонщину повністю", – зазначив полковник запасу ЗСУ.

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Він додав, до пошук формули миру – дуже непростий процес. Також Черник зазначив, що важливо, щоб на саміті миру були присутні представники США і Китаю, і додав, що Китай насправді має вплив на Росію.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Саміт миру у червні – що відомо

Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, стане першим етапом відновлення миру, заявив президент України Володимир Зеленський. Він сподівається, що це стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру в Україні.

Також раніше повідомлялося, що на саміті миру розроблять переговорну позицію і передадуть РФ. Саміт миру організовують Україна та Швейцарія, на ньому країни, які поважають міжнародне право та статут ООН, мають розробити спільну позицію для переговорів і передати її Росії.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, у чому суть формули Зеленського і чого чекати від Саміту миру. Україні потрібна сильна позиція на полі бою, щоб ініціативи, спрямовані на встановлення миру, отримали шанси на підтримку як Заходу, так і Глобального Півдня.

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війна в Україні вторгнення Росії мирні переговори з Росією Петро Черник
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