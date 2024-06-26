Це м'ясорубка: 'воєнкор' видав небажані факти щодо боїв Росії під Харковом

Пропагандист скиглить, що ЗСУ ефективно використовують західне озброєння на території Росії.

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Блискавичний наступ росіян на Харків закінчився безуспішними м'ясними штурмами в області / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Кремлівський "воєнкор" Олександр Коц визнав, що становище російської армії в Харківській області, м'яко кажучи, складне. В ефірі Коц також згадав про удари ЗСУ по Бєлгородській області.

Доповідаючи своїм підписникам ситуацію на фронті, Коц зауважив, що просування РФ у Харківській області фактично застопорилося.

Не сподобалися Коцу й удари HIMARS по скупченню російських сил у Бєлгородській області.

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Становище РФ у Харківській області Коц позначив коротко: "слобожанська м'ясорубка".

"Серйозних просувань найближчим часом не буде. Триває операція "слобожанська м'ясорубка". На жаль, противник почав застосовувати американську високоточку по Бєлгороду. Зокрема - HIMARS", - висловився "воєнкор".

Пропагандист підсумував, що "це війна" і що "противник серйозний, противник еволюціонує".

Зізнання Олександра Коца щодо ситуації на фронті - дивіться відео:

Хто такий Олександр Коц? Олександр Коц - російський пропагандист. З 1999 року працює кореспондентом "Комсомольской правды". Коц активно займається військовою пропагандою і поширенням дезінформації на підтримку путінського режиму. У ролі військового кореспондента він регулярно відвідує зону бойових дій, щоб повідомляти про "героїзм" російських військ. 4 травня 2022 року Олександр Коц був занесений до списку санкційних персон Великої Британії.

Наступ Росії – ситуація на фронті

В українських захисників зʼявилися успіхи на Харківському напрямку, розповів командир артилерійської батареї бригади Національної гвардії "Спартан" Василь Ємельянов.

"Ситуація контрольована. Наші хлопці діють ефективно і дають гідну відсіч. Можна сказати, що є успіхи", - наголосив він.

Відомо, що ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області та вибили армію країни-агресора Росії із мікрорайону "Канал". Раніше ЗС РФ намагалися обійти цей мікрорайон із флангів та атакувати напряму. На якийсь час їм удалося зайняти зруйновані будинки. Але тепер ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти.

На думку експерта Олександра Мусієнка, росіяни намагаються вирівняти свою наступальну лінію в Донецькій області та атакують із флангів, щоб блокувати українську логістику. Через це збільшилася загроза для міста Торецька.

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