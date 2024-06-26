УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Це м'ясорубка: "воєнкор" видав небажані факти щодо боїв Росії під Харковом

Яна Ставська
26 червня 2024, 18:50
90
Пропагандист скиглить, що ЗСУ ефективно використовують західне озброєння на території Росії.
Це м'ясорубка: 'воєнкор' видав небажані факти щодо боїв Росії під Харковом
Блискавичний наступ росіян на Харків закінчився безуспішними м'ясними штурмами в області / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Кремлівський "воєнкор" Олександр Коц визнав, що становище російської армії в Харківській області, м'яко кажучи, складне. В ефірі Коц також згадав про удари ЗСУ по Бєлгородській області.

Доповідаючи своїм підписникам ситуацію на фронті, Коц зауважив, що просування РФ у Харківській області фактично застопорилося.

Не сподобалися Коцу й удари HIMARS по скупченню російських сил у Бєлгородській області.

відео дня

Становище РФ у Харківській області Коц позначив коротко: "слобожанська м'ясорубка".

"Серйозних просувань найближчим часом не буде. Триває операція "слобожанська м'ясорубка". На жаль, противник почав застосовувати американську високоточку по Бєлгороду. Зокрема - HIMARS", - висловився "воєнкор".

Пропагандист підсумував, що "це війна" і що "противник серйозний, противник еволюціонує".

Зізнання Олександра Коца щодо ситуації на фронті - дивіться відео:

Хто такий Олександр Коц?

Олександр Коц - російський пропагандист. З 1999 року працює кореспондентом "Комсомольской правды".

Коц активно займається військовою пропагандою і поширенням дезінформації на підтримку путінського режиму. У ролі військового кореспондента він регулярно відвідує зону бойових дій, щоб повідомляти про "героїзм" російських військ.

4 травня 2022 року Олександр Коц був занесений до списку санкційних персон Великої Британії.

Наступ Росії – ситуація на фронті

В українських захисників зʼявилися успіхи на Харківському напрямку, розповів командир артилерійської батареї бригади Національної гвардії "Спартан" Василь Ємельянов.

"Ситуація контрольована. Наші хлопці діють ефективно і дають гідну відсіч. Можна сказати, що є успіхи", - наголосив він.

Відомо, що ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області та вибили армію країни-агресора Росії із мікрорайону "Канал". Раніше ЗС РФ намагалися обійти цей мікрорайон із флангів та атакувати напряму. На якийсь час їм удалося зайняти зруйновані будинки. Але тепер ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти.

На думку експерта Олександра Мусієнка, росіяни намагаються вирівняти свою наступальну лінію в Донецькій області та атакують із флангів, щоб блокувати українську логістику. Через це збільшилася загроза для міста Торецька.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні війна Росії та України пропаганда
Реклама

Головне за день

Дощі відступають, Україну огортає спека: якою буде температура повітря

Дощі відступають, Україну огортає спека: якою буде температура повітря

19:42 Синоптик
Графіки вимкнення світла на 27 червня: у які години не буде електроенергії

Графіки вимкнення світла на 27 червня: у які години не буде електроенергії

18:26 Україна
Не обороняв Маріуполь, але отримав "Героя": нові подробиці скандалу довкола Содоля

Не обороняв Маріуполь, але отримав "Героя": нові подробиці скандалу довкола Содоля

17:27 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Чоловічок начебто віруючий : Аліна Кабаєва зганьбилася на всю РФ 2430

"Чоловічок начебто віруючий": Аліна Кабаєва зганьбилася на всю РФ

Чому Путіна нервово трясе від того, що відбувається в РФ 2108

Чому Путіна нервово трясе від того, що відбувається в РФ

Є жахливе пояснення: чому в СРСР не було туалетного паперу - відповідь історика 1294

Є жахливе пояснення: чому в СРСР не було туалетного паперу - відповідь історика

Налетять серйозні нещастя: астролог назвав 4 знаки зодіаку, на яких чекають біди у липні 2024 1280

Налетять серйозні нещастя: астролог назвав 4 знаки зодіаку, на яких чекають біди у липні 2024

Останні новини

19:42

Дощі відступають, Україну огортає спека: якою буде температура повітря

19:26

Яка форма плаття робить стрункішою: варіанти для всіх фігур

19:10

Чому Сі Цзіньпін обережно ставиться до обіймів Кіма з Путіним?Погляд

19:09

Тільки геній знайде кота за 8 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

19:03

Постануть перед великим вибором: які 4 знаки будуть найщасливішими у липніВідео

Євро 2024 Україна - Бельгія: текстова онлайн-трансляціяЄвро 2024 Україна - Бельгія: текстова онлайн-трансляція
18:50

Це м'ясорубка: "воєнкор" видав небажані факти щодо боїв Росії під ХарковомВідео

18:37

Камалія несподівано повернулася до дітей та колишнього чоловікаВідео

18:26

Графіки вимкнення світла на 27 червня: у які години не буде електроенергії

18:10

Бронь від мобілізації тепер відображається у "Резерв+": як оновити документ

Реклама
18:07

Щасливчиками не стануть: 5 знаків зодіаку, на яких у липні чекають неприємностіВідео

17:45

Єва Бушміна розповіла, як стала "заручницею" Меладзе та його ВІА Гри

17:38

Не вода: який напій найкраще допомагає побороти спеку - свіжість моментальна

17:37

"Мова піде про програш": Жданов розповів, чи вдасться Китаю заморозити війну

17:33

Світла стане більше: у Міненерго сказали, коли українцям чекати на покращення

17:27

Не обороняв Маріуполь, але отримав "Героя": нові подробиці скандалу довкола Содоля

17:09

Ви лідер чи романтик: про які риси характеру розповідає почерк людиниВідео

16:50

Над містом стовп диму: Харків під масованим ударомФото

16:49

"Мамо! Я вдома, я в Україні!": історія звільненого з полону оборонця Маріуполя

16:45

Жінка відкрила валізу після поїздки в Африку і знайшла "волохатого попутника"

16:41

Дуже важливий ритуал: що потрібно обов'язково викинути 27 червня

Реклама
16:14

Жданов знайшов протиріччя у підтримці Китаєм Росії: на що Пекін розраховує

16:09

Племінник Ольги Сумської розкрив деталі сімейного конфлікту через Тоню ПапернуВідео

15:58

"Бам... все зникло": чоловік показав, як можна прибрати подряпини на машині

15:56

"Там серйозне військове виробництво": Жданов сказав, яка країна здатна завалити ЗСУ зброєю

15:48

Стане тільки гірше: чому не можна поливати собаку водою у спекуВідео

15:37

Можлива війна Китаю і США: Жданов насторожив сценарієм протистояння країн

15:28

"Було озвучено чітко": у США пояснили формулювання про "міст України до НАТО"

15:26

Ризик для агресора: в РФ проблеми з в'язнями, яких відправили воювати в Україну

15:25

Справа Тищенка. Чи послідує СІЗО після домашнього арештуФото

15:17

Як піти на друге побачення: три чарівні слова, які утримають його "на гачку"

15:10

"Справжній велетень": в США помер найвищий у світі собака - як він виглядавВідео

14:56

У Сергія Жадана роман із відомою депутаткою - блогер

14:51

Битва за Часів Яр: ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону – Bild

14:41

Є жахливе пояснення: чому в СРСР не було туалетного паперу - відповідь історикаВідео

14:36

"Гай дитячих снів" і "Потяг додому": проєкти 1+1 media та Київстар ТБ здобули першість у конкурсі маркетингових ініціатив X-RAY

14:23

Чому джинси роблять синіми: цікаві відповіді на просте запитання

14:20

Чому казати "все рівно" – велика помилка: який вислів потрібно використовуватиВідео

14:04

Десятки окупантів заблоковані: відомі нові деталі боїв у Вовчанську

13:33

На кожну ракету ППО припадає по 5-6 ракет із РФ: у ДТЕК приголомшили заявою

13:26

Нова українська соціальна мережа - Pleex новости компании

Реклама
13:21

Вдарить +31 градус, але не всюди: де в Україні будуть дощі

12:53

Особливо важке завдання: в ГУР сказали, чи вдасться повернути з полону азовцівФото

12:45

Готується простіше простого: ніжний десерт "Смажене молоко"Відео

12:41

Дочка Лізи Ющенко носить прикрас на 400 000 гривень на одній руці

12:40

Налетять серйозні нещастя: астролог назвав 4 знаки зодіаку, на яких чекають біди у липні 2024Відео

12:20

У Трампа уточнили план щодо завершення війни в Україні: як відреагували в ОПУ

12:00

Захід поставив на перемогу України, Південна Корея здатна завалити ЗСУ озброєннями - Жданов

11:59

Масштабна кіберзасідка: в Forbes розкрили таємну тактику РФ на початку війни

11:55

Українцям хочуть підвищити податки: скільки доведеться платити - ЗМІ

11:35

У НАТО новий генсек: хто ним став і коли почне виконувати обов’язки

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти