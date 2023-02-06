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"Це єдине, що у нього є": російський опозиціонер сказав, чи готовий Путін зупинити війну

6 лютого 2023, 08:48
Зараз для Путіна війна – це все, що у нього є. Якщо він її зупинить, то залишиться перед світом "голим і мертвим", вважає опозиціонер.
Владимир Путин, Александр Невзоров
Російський опозиціонер сказав, чи готовий Путін зупинити війну/ сайт Кремля, Facebook

Російський диктатор Володимир Путін не зупинить війну проти України. Він продовжуватиме її всупереч здоровому глузду, адже це єдине, що у нього залишилося.

Глава Кремля ніколи не визнає війну помилкою, адже для цього потрібно мати таку невластиву йому рису, як хоробрість. Про це сказав російський опозиціонер Олександр Невзоров, пише "Гордон".

Тому диктатор РФ кидатиме на війну стільки росіян, скільки буде потрібно, і продовжуватиме бойові дії, навіть якщо загине мільйон громадян РФ.

"Пам'ятаєш, перед лютим у нього був кумедний, потішний костюмчик? Середненький, дуже складного, хитрого, підступненького, але такого, хитрого хлопця, з яким можна домовитися. І він у цьому костюмчику гуляв сценою міжнародних відносин. Але в лютому він спалив цей костюмчик. Він одягнувся у війну. Він одягнений у цю війну", – зазначає Невзоров.

За словами російського опозиціонера, якщо Путін скине цей "костюмчик війни", то він залишиться стояти голим перед усім світом. Тому він і намагається так відчайдушно добитися хоч якихось успіхів на фронті й не завершувати війну.

"Якщо її (війни – ред.) не стане – він перед усім світом постане млявим, голим, мертвим... Це єдине, що у нього є. Він їсть війну, він п'є війну, він одягнений у неї. Тому він її продовжуватиме абсолютно всупереч будь-якому здоровому глузду", – сказав Невзоров.

Мета Путіна у війні проти України

Раніше військовослужбовець ЗСУ і лідер організації С14 Євген Карась зазначав, що мета Путіна у війні зараз – "відгризти" ще частину українських територій і вимагати перемовин. Україні не можна зупинятися на лінії зіткнення і заморожувати конфлікт, інакше нам буде гірше від цього, наголошує військовослужбовець.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Путін не готовий ухвалювати ризиковані рішення, необхідні для досягнення його максималістських цілей щодо України. Президент РФ неохоче віддає накази про складні зміни в російських збройних силах і суспільстві, які, ймовірно, необхідні для "порятунку" його війни.

У той же час колишній депутат Держдуми РФ, російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначав, що до початку повномасштабної війни проти України Путіна підштовхнули злопам’ятність у поєднанні з бажанням якнайшвидше зміцнити свою владу.

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