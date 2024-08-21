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Є загроза для спинного мозку: який стан дітей після удару РФ по кафе на Запоріжжі

Юрій Берендій
21 серпня 2024, 16:43
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Головний лікар Запорізької дитячої лікарні зазначив, що стан двох постраждалих хлопчиків залишається важким через ймовірне пошкодження спинного мозку.
Є загроза для спинного мозку: який стан дітей після удару РФ по кафе на Запоріжжі
Удар по дитячому кафе на Запоріжжі - що відомо про стан дітей / Колаж Главред, фото: Національна поліція України

20 серпня російські окупаційні війська завдали терористичного удару по дитячому кафе в Запорізькій області. Вніслідок атаки один із підлітків загинув, ще 6 дітей перебувають у віковому діапазоні від 10 до 17 років перебувають у лікарні. Про їх стан розповів в коментарі "Радіо Свобода" головний лікар Запорізької дитячої лікарні Юрій Борзенко.

За його словами, для стабілізація стану кількох дітей доводилось проводити хірургічне втручання.

"Троє дітей середньої тяжкості з акубаротравмою (контузія. – Ред.) без мінно-вибухових пошкоджень. Одна дівчинка – з мінно-вибуховим пошкодженнями м'яких тканин лівого плеча. Наразі вона вже прооперована, при тямі, розмовляє. Одна дитина – нейро-хірургічна операція, зараз в операційній", – розповів Борзенко.

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Головний лікар Запорізької дитячої лікарні повідомив, що стан двох поранених хлопчиків залишається важким. Лікарі підозрюють, що внаслідок російського обстрілу у дітей міг зазнати пошкоджень спинний мозок.

"Ми зараз не можемо сказати: це пошкодження спинного мозку чи це забій. Були вийняті уламки, і тільки час покаже, як зафункціонує спинний мозок", – пояснив лікар.

Є загроза для спинного мозку: який стан дітей після удару РФ по кафе на Запоріжжі
Звідки Росія завдає ударів по території України / Інфографіка: Главред

Удар по дитячому кафе на Запоріжжі 20 серпня - що відомо про наслідки обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 серпня російські війська обстріляли Малокатеринівку в Запорізькій області, влучивши в дитяче кафе. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, додавши, що 14-річний хлопець, поранений під час обстрілу, помер. Кількість постраждалих дітей зросла, їм надають медичну допомогу.

Того ж дня увечері росіяни випустили балістичні ракети по Україні, зокрема вдаривши по Сумській і Полтавській областях.

В ніч на 21 серпня окупанти здійснили масований удар по Україні, використовуючи дрони-камікадзе та ракети різного базування, про що повідомив генерал-лейтенант Микола Олещук. Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 72 повітряні цілі.

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