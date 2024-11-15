"Є єдиний шанс на виживання України": Жданов сказав, як зламати план Путіна

Україна може зануритися в хаос у плані громадянського протистояння у відповідь на "чорні дні" на всіх фронтах. Але є спосіб цього уникнути.

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Жданов сказав, як зламати план Путіна/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Основні тези Жданова:

Щоб дати відсіч РФ, наше суспільство має згуртуватися проти зовнішнього ворога

Це єдиний шанс на виживання України

Путін хоче хаосу в Україні, щоб захопити нашу державу по частинах

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що Україна має єдиний шанс на виживання. За його словами, це можливо, якщо українське суспільство згуртується проти зовнішнього ворога – країни-агресорки Росії. Про це експерт сказав в інтерв’ю Главреду.

За його словами, для України з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США починаються "чорні дні" на всіх фронтах. Але є ймовірність зламати цей сценарій і змусити події розвиватися так, як вигідно нашій країні.

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"Така ймовірність є. Єдиний шанс на виживання України – це консолідація нашого суспільства в боротьбі із зовнішнім ворогом", – зазначив він.

Жданов наголосив, що для цього потрібно почати з себе – провести реформи, почати саджати корупціонерів, очиститися від колаборантів.

"Якщо цього не зробити, велика ймовірність занурення України в хаос у плані громадянського протистояння. Путіну це просто необхідно, оскільки тоді він візьме Україну по частинах", – зазначив військовий експерт.

Війна в Україні – останні новини

Раніше військовий аналітик Денис Попович зазначав, що ЗСУ доведеться відступати "дуже далеко". Окремі групи ворога вже зайшли й намагаються закріпитися на околицях самого Курахового.

Також раніше Business Insider повідомляв, що РФ готується атакувати іранськими ракетами Fath-360 та Ababil. Застосування Росією таких ракет може вивільнити російські ракети "Іскандер" із більшою дальністю, щоб завдавати ними додаткові удари по цілях у глибині України.

Главред раніше повідомляв, що, за словами військового експерта Олега Жданова, Трамп змушуватиме Україну до переговорів, а Путін тільки цього й чекає. Путіну потрібен не мир, а тимчасове припинення вогню і втягування Києва в переговорний процес. А ВПК РФ при цьому працюватиме у повну силу.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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