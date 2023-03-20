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Данілов відверто відповів, чи дійсно втрати України досягають 100 тисяч військових

20 березня 2023, 18:47
Секретар РНБО підкреслив, що співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 до 8, у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.
ВСУ, Алексей Данилов
Данілов назвав втрати України у війні / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Нещодавно американське видання Politico оприлюднило інформацію про те, що за рік повномасштабної війни Україна втратила близько сто тисяч своїх захисників. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов спростував цю інформацію.

"Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч це абсолютно не відповідає дійсності", - сказав Данілов в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 до 8, у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.

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"Після війни 2014-го року, ми знали, як воювати, а в Росії такого не було. На багатьох напрямках у них були втрати просто шалені", - підкреслив секретар РНБО.

Коментуючи ситуацію в Бахмуті, Данілов зазначив, що ЗСУ зірвали росіянам уже третій план наступу, через що "росіяни не можуть рухатися далі й кидають у Бахмут своїх людей, як у котел".

Втрати Росії на війні в Україні

Нещодавно у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії говорилося, що Росія продовжує зазнавати надзвичайно важких втрат у війні, але наслідки цього різко відрізняються в різних регіонах країни.

"У багатьох східних регіонах смертність, ймовірно, в процентному відношенні до населення в 30 і більше разів вище, ніж в Москві. Подекуди найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахське і татарське населення", - повідомили в Міноборони Британії.

Раніше високопоставлений представник НАТО озвучив втрати Росії під Бахмутом. За його словами, російські війська щодня втрачають до 1500 солдатів в ході поточного наступу.

"Росія втрачає 1200, 1300 і навіть 1500 солдатів в день в ході поточного наступу, в основному в Бахмуті. Співвідношення убитих і поранених становить один до трьох", - заявив чиновник, який говорив на умовах анонімності.

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