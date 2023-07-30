Батальйону 'Призрак' не щастить: з'явилися подробиці ліквідації бойовиків банди

Незаконне збройне формування "Призрак" діє на території України з 2014 року.

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"Задвохсотились" вже три командири банди / Колаж Главред. Фото: Скріншоти

Нещодавно ЗСУ була підтверджена ліквідація командира незаконного формування "Призрак" Артура Богаченка. Як встановили журналісти у сюжеті на FREEDOM, це не перша загибель командирів у цьому угрупованні. Втім, попередні дві смерті з бойовими діями безпосередньо не пов'язані.

У 2015 році під час замаху невідомими було ліквідовано Олексія Мозгового - він був першим командиром і засновником незаконного формування. Перший замах не вдався, а другий - через місяць - виявився успішним.

У 2020 році в ДТП розбився наступник Мозгового і другий командир "Призрака" Олексій Марков.

Що відомо про незаконне формування "Призрак"

До якогось моменту формування бойовиків зберігало повну автономію, зазначив експерт Дмитро Снєгирьов.

"Понад те, вважалася найбільш боєздатною бригадою серед незаконних формувань проросійських бойовиків на території Донецької та Луганської областей. Вона налічувала близько 1800 осіб. Після загибелі Мозгового - близько 700 осіб", - розповів Снєгирьов.

Однак більшість батальйону "Призрак" була громадянами РФ, і всі вони були військовими.

Батальйон відомий розтрілами мирних людей і багатьма іншими воєнними злочинами. Кожен командир знав і покривав ці звірства.

Снєгирьов розкрив масову загибель командирів незаконного формування.

"У 2014 році метою була так звана "мобілізація" "протестного електорату" (люмпенів), які повинні були зі зброєю в руках виступити проти центральної української влади. Потреба у "Призрак" відпала. Почалася ліквідація польових командирів", - пояснив експерт.

Хто такий Богаченко

Богаченко був українцем за національністю і за паспортом, але в 2014 році став на бік загарбників.

До останнього моменту Богаченко командував батальйоном "Призрак" і вів бої в районі Кліщіївки.

Для російської пропаганди Богаченко мав особливе значення, бо на його прикладі з 2014 року показували нібито мешканців Донецької та Луганської областей, які воюють проти "київського режиму".

27 липня у ЗСУ підтвердили "демобілізацію" Богаченка. Обставини його загибелі невідомі.

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