Залило всі дороги, вітер валить дерева: Україну накрив грозовий Армагеддон

Погода в Україні дивує своїми раптовими змінами. Ще зранку та вдень регіони "смажила" 40-градусна спека, а увечері області накрила потужна негода. У Мережі розлетілися відео з наслідками Армагеддону.
Відомо, що негода накрила Львівщину та Київщину. Потужна грозова злива заливає навіть столицю. Раптовий дощ перетворив дороги на справжні річки, а машини вимушені "плавати".
У деяких районах був настільки потужний вітер, що він валив дерева. Також з'явилось одне відео, де видно, як дівчина пірнає в озеро і в цей момент туди влучають декілька блискавок. На щастя, з дівчиною все гаразд.
Дивіться відео про наслідки потужної негоди в Україні:
Синоптик Наталка Діденко пояснила, чому на Україну раптово налетіли такі потужні зливи. Вона називає це явище "внутрішнім масовим процесом".
"Немає ніякого атмосферного фронту, але у другій половині дня, коли спека досягає свого апогею, висхідні потоки випирають вгору. Не втримується ця вся волога, конвективні процеси… і вони розроджуються в ось таке… Це те, що синоптики кажуть: місцями. Тобто, це не у звʼязку з проходженням атмосферного фронту, а саме внутрішні масові процеси — коли через високу температуру повітря атмосфера уже не втримується, хмари не втримуються і випадають ось таким дощем і зливою", сказала вона.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.
Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.
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