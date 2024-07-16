Залило всі дороги, вітер валить дерева: Україну накрив грозовий Армагеддон

Потужна негода вирує у Києві, Київській області та на Львівщині.

https://glavred.net/synoptic/zalilo-vse-dorogi-veter-valit-derevya-ukrainu-nakryl-grozovoy-armageddon-10581218.html Посилання скопійоване

Україну накрив раптовий шторм / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Погода в Україні дивує своїми раптовими змінами. Ще зранку та вдень регіони "смажила" 40-градусна спека, а увечері області накрила потужна негода. У Мережі розлетілися відео з наслідками Армагеддону.

Відомо, що негода накрила Львівщину та Київщину. Потужна грозова злива заливає навіть столицю. Раптовий дощ перетворив дороги на справжні річки, а машини вимушені "плавати".

У деяких районах був настільки потужний вітер, що він валив дерева. Також з'явилось одне відео, де видно, як дівчина пірнає в озеро і в цей момент туди влучають декілька блискавок. На щастя, з дівчиною все гаразд.

відео дня

Дивіться відео про наслідки потужної негоди в Україні:

Україну накрив раптовий шторм / фото: скріншот

Синоптик Наталка Діденко пояснила, чому на Україну раптово налетіли такі потужні зливи. Вона називає це явище "внутрішнім масовим процесом".

"Немає ніякого атмосферного фронту, але у другій половині дня, коли спека досягає свого апогею, висхідні потоки випирають вгору. Не втримується ця вся волога, конвективні процеси… і вони розроджуються в ось таке… Це те, що синоптики кажуть: місцями. Тобто, це не у звʼязку з проходженням атмосферного фронту, а саме внутрішні масові процеси — коли через високу температуру повітря атмосфера уже не втримується, хмари не втримуються і випадають ось таким дощем і зливою", сказала вона.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред