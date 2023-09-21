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Вріже 30-градусна спека: які регіони накриє "бабине літо"

Ангеліна Підвисоцька
21 вересня 2023, 18:05 оновлено 21 вересня, 18:05
У деяких областях синоптики прогнозують дощі з грозами та туман.
погода, осень
Прогноз погоди в Україні 22 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 22 вересня буде теплою. У цей день у деяких областях буде дощ з грозою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 22 вересня

В Україні 22 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Лише на території Закарпаття та Прикарпаття вдень буде невеликий короткочасний дощ з грозою.

У Карпатах вночі та вранці прогнозують туман.

відео дня

"Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів та Закарпатті до 18°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

погода 22 сентября
Прогноз погоди в Україні 22 вересня / фото: ventusky

Україну накриє майже 30-градусна спека

За даними meteoprog, літня погода не покидає Україну. 22 вересня у багатьох областях буде справжня спека - "розжарить" майже до +30 градусів.

Найспекотніше буде на території Кіровоградської та Запорізької областей. Там температура повітря підвищиться до 15-29 градусів тепла.

Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться всього до 13-23 градусів тепла.

погода 22 сентября
Прогноз погоди в Україні 22 вересня / фото: meteoprog

Погода 22 вересня в Києві

У Києві 22 вересня буде мінлива хмарність, опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Також синоптики попереджають про те, що 22 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцент.

погода 22 сентября
Прогноз погоди в Україні 22 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2023. Різкого переходу на осінню погоду не буде, також найближчим часом не варто очікувати заморозків.

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