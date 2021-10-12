На зміну дощу та снігу прийде потужна хвиля тепла: синоптик уточнив прогноз погоди на тиждень

Ночі будуть холодними, а вдень потеплішає до +14 градусів, свідчить прогноз погоди / pixabay

Погода в Україні впродовж поточного тижня буде нестабільною. Спочатку синоптик прогнозує багато хмарності, дощі та навіть сніг у Карпатах, а в другій половині очікується потепління.

З вівторка, 12 жовтня, в західних областях, а вдень також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині пройде невеликий дощ, розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі виданню Obozrevatel.

13 жовтня і вночі 14 жовтня через Україну пройде активний циклон з південного заходу. Він принесе хмарність і опади. У більшості регіонів очікуються помірні дощі. Вплив циклону більшою мірою відчують південні, центральні та північні області. Там буде більше опадів.

Температура повітря найближчими днями вночі коливатиметься в межах +1... +8 градусів, вдень +8... +14 градусів, на півдні та сході країни - від +12 до +18 градусів. У Карпатах буде найхолодніше. І вночі, і вдень температура повітря складе від двох градусів морозу до п'яти градусів тепла. У вівторок, середу і частково в четвер там буде похмуро, може випасти дощ з мокрим снігом. З четверга там також буде переважно без опадів і сонячно.

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Потепління в Україну прийде з 14 жовтня. Його не можна буде назвати бабиним літом, але хороша і сонячна погода на свята забезпечена.

На зміну циклону прийде антициклон. Практично по всій території України погода буде без істотних опадів. Невеликі локальні дощі можливі в суботу, 16 жовтня. В цілому, в кінці тижня та на вихідні буде більше сонячних прояснень.

Південно-західні області, Одеську область може трохи зачепити інший циклон - там в суботу можливі невеликі опади.

"Цей період потепління навряд чи можна назвати бабиним літом. Так, погода буде більш спокійною, більш сонячною, але температура фактично буде такою ж, як була минулого тижня – ночі холодні, іноді навіть близько 0 градусів, а вдень +12...+14 градусів. На сонечку досить приємно, комфортно, але літом це навряд чи можна назвати", - зазначила Птуха.

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Погода в Україні у другій декаді жовтня принесе похолодання. Вдень очікується від 5 до 7 градусів тепла. Вночі +3...+ 5. Можливий сніг з дощем. Листопад почнеться з прохолоди, проте про зиму поки говорити зарано – в середині місяця температура повітря прогріється до +14...+15 градусів, розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.