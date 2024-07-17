Київ накриє гроза з градом і шквалами: якою буде погода сьогодні

Оголошено перший рівень небезпеки. У КМВА опублікували метеорологічне попередження.

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Погода в Києві - прогноз на 17 липня 2024 року / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Погода в Києві сьогодні, 17 липня, буде небезпечною - у другій половині дня у столиці очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпеки. Відповідне метеорологічне попередження опублікувала пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У КМВА закликали жителів Києва не боятися звуків грому.

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З огляду на сильний вітер, необхідно дотримуватися правил безпеки:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища в будинках;

приберіть із балконів і лоджій предмети, які не закріплені та можуть упасти на вулицю.

Погода на сьогодні - прогноз синоптиків

За прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні 17 липня буде спекотною. На Волині синоптики прогнозують грози, град та шквали. Швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження - І рівень небезпеки.

Погода в Україні 17 липня 2024 року / meteo.gov.ua

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про те, що 17 липня над Україною ще триматиметься надзвичайна спека, але вже наступного дня почне знижуватися температура повітря над Житомирською, Київською та Чернігівською областями. 19-20 липня спека ослабне і на півдні.

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня розповіла, що причина нинішньої аномальної спеки - тропічне повітря з півдня.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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