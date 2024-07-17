Київ накриє гроза з градом і шквалами: якою буде погода сьогодні

Погода в Києві сьогодні, 17 липня, буде небезпечною - у другій половині дня у столиці очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпеки. Відповідне метеорологічне попередження опублікувала пресслужба Київської міської військової адміністрації.
У КМВА закликали жителів Києва не боятися звуків грому.
З огляду на сильний вітер, необхідно дотримуватися правил безпеки:
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища в будинках;
- приберіть із балконів і лоджій предмети, які не закріплені та можуть упасти на вулицю.
Погода на сьогодні - прогноз синоптиків
За прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні 17 липня буде спекотною. На Волині синоптики прогнозують грози, град та шквали. Швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження - І рівень небезпеки.
Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про те, що 17 липня над Україною ще триматиметься надзвичайна спека, але вже наступного дня почне знижуватися температура повітря над Житомирською, Київською та Чернігівською областями. 19-20 липня спека ослабне і на півдні.
Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня розповіла, що причина нинішньої аномальної спеки - тропічне повітря з півдня.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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