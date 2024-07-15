Грози та дощі: у яких регіонах сильна негода врятує від спеки

Синоптики попереджають, що у деяких регіонах температура повітря підвищиться до +42 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 16 липня / фото: УНІАН

Погода в Україні 16 липня буде дуже спекотною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки, синоптики радять бути обережними. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні температура повітря підвищиться до +42 градусів. Легше буде лише на заході - +35 градусів. Короткочасні дощі та грози пройдуть завтра у західній частині України, а ввечері у вівторок локально на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

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У Києві послаблення спеки відчується 18-19 липня. На півдні, сході та в центральних областях спад буде лише 20-22 липня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 16 липня / фото: ventusky

Погода 16 липня

В Україні 16 липня синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних, північних та центральних областей. Загалом вітер в цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Спекотна погода з температурою вночі 19-24°, у південній частині до 27°; вдень сильна спека 35-39°, у південних, більшості східних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека 40-41°; у західних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-36° (у Карпатах вночі 16-21°, вдень 25-30°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +41

За даними meteoprog, 16 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +25...+41 градус. Найнижча температура буде у Волинській та Львівській областях. Там температура повітря підвищиться до +18...+30 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 липня / фото: meteoprog

Погода 16 липня у Києві

У Києві 16 липня буде спека. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-38°; у Києві вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.

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