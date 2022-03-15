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Європу накриють "криваві" дощі: де їх чекати

15 березня 2022, 13:55

Рідкісне атмосферне явище спричинять пил і пісок з пустелі Сахара.

Європу накриють "криваві" дощі/ Pixabay

Над європейським континентом у найближчі дні пройдуть дощі, які матимуть червоно-оранжеве забарвлення. Це пояснюється тим, що в повітряних масах буде багато пилу і піску, які потрапили туди з африканської пустелі Сахара.

Найбільша концентрація пилу з піском у повітрі буде над Іспанією, Францією і Німеччиною. Про це повідомляє видання Novinky.cz з посиланням на німецьких метеорологів.

"Це буде буквально кривавий дощ, один із найсильніших за останні роки", – цитує видання слова метеорологів.

Зазначається, що у Західній Європі такі опади випадуть у вівторок, 15 березня. До Східної Європи вони дістануться у середу, 16 березня, проте вже не матимуть такого інтенсивного забарвлення.

Для здоров’я людей такі "криваві" дощі не загрожують. Проте варто бути обачними автомобілістам – не можна протирати своє авто після такого дощу сухою ганчіркою, адже пісок і ганчірка спрацюють як наждачний папір і подряпають поверхню.

Раніше повідомлялося, що в Україні з середи, 16 березня знову похолодає, особливо вдень.

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