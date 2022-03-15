Європу накриють "криваві" дощі: де їх чекати

Рідкісне атмосферне явище спричинять пил і пісок з пустелі Сахара.
Над європейським континентом у найближчі дні пройдуть дощі, які матимуть червоно-оранжеве забарвлення. Це пояснюється тим, що в повітряних масах буде багато пилу і піску, які потрапили туди з африканської пустелі Сахара.
Найбільша концентрація пилу з піском у повітрі буде над Іспанією, Францією і Німеччиною. Про це повідомляє видання Novinky.cz з посиланням на німецьких метеорологів.
"Це буде буквально кривавий дощ, один із найсильніших за останні роки", – цитує видання слова метеорологів.
Зазначається, що у Західній Європі такі опади випадуть у вівторок, 15 березня. До Східної Європи вони дістануться у середу, 16 березня, проте вже не матимуть такого інтенсивного забарвлення.
Для здоров’я людей такі "криваві" дощі не загрожують. Проте варто бути обачними автомобілістам – не можна протирати своє авто після такого дощу сухою ганчіркою, адже пісок і ганчірка спрацюють як наждачний папір і подряпають поверхню.
Раніше повідомлялося, що в Україні з середи, 16 березня знову похолодає, особливо вдень.
Читайте також: