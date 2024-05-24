Віктор Павлік після зупинки серця вийшов на зв'язок із шанувальниками

Співак Віктор Павлік після реанімації вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками.

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Віктор Павлік вийшов на зв'язок / Колаж Главред, фото Instagram/viktorpavlik

Український співак Віктор Павлік, який буквально днями переніс операцію на серці, вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками, які переживали за його життя і здоров'я.

Як написав він у сторіз на своїй сторінці в Instagram, тепер його життю нічого не загрожує. "Спасибі кохана, що була поруч", - написав він подяки своїй дружині Катерині Репяховій.

Віктор Павлік показався після операції / Скриншот Instagram/viktorpavlik

Віктор Павлік показався після операції / Скриншот Instagram/viktorpavlik

Зазначимо, тиждень тому Катерина Реп'яхова, бізнесвумен, блогерка, концертна директорка і дружина Віктора Павліка, повідомила, що їхня сім'я переживає важкі часи. Тоді багато хто припустив, що йдеться про кризу у стосунках зіркової пари.

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Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, у липні 2023 року Віктор Павлік з'ясував, уперше за все своє життя, що має вроджену ваду серця. Через це один із клапанів органу вийшов з ладу і потребував термінової заміни. Операція була призначена на осінь того ж року, але артист всіляко уникав хірургічного втручання.

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Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова показала своє фото з паспорта, на якому її просто не впізнати. На фото майбутня дружина Віктора Павліка позує в червоному піджаку і білій блузці з довгим волоссям темного кольору. У неї також вищипані брови, відповідно до модних тенденцій того часу, і явно свої губи.

А також Віктор Павлік потрапив у кумедну ситуацію. На одному із заходів до нього підійшли шанувальниці. Але артист раптово досить наполегливо попросив їх не обіймати його ні за спину, ні за плечі.

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