Віктор Андрієнко розповів, де зараз внесені в базу Миротворець "Кролики" Данилець та Моїсеєнко

Комік-дует раніше критикував українську владу та виявляв прихильність до ідеї про "братні народи".

Віктор Андрієнко розповів, де зараз Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко / facebook.com/viktor.avn, instagram.com/vdanmos

Український комедійний актор, пародист та режисер Віктор Андрієнко поділився інформацією про опальних колег - Володимира Данильця і Володимира Моїсеєнка, які разом складають комік-дует "Кролики".

Артисти за кілька тижнів перед початком повномасштабної війни на російському телебаченні розкритикували Володимира Зеленського, як президента та політика, і поскаржилися на цькування в Україні. Раніше вони були занесені в базу сайту Миротворець "за участь в актах гуманітарної агресії проти України, свідому участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресор) – так званому "Телемості між Росією і Україною "Треба поговорити", організованому антиукраїнським пропагандистським каналом".

"Кролики" зникли з інформаційного простору після 24 лютого, і за прихильність, яку вони виявляли до країни-агресора раніше, їх заочно зарахували до артистів-зрадників. Проте Віктор Андрієнко в інтерв'ю для Rostyslove Production заявив - обидва Володимира в Україні, та навіть займаються благодійністю, уникаючи публічності.

"Вони нікуди не поїхали, вони обидва в Україні. Вони тут, я це 100% говорю, бо я знаю. Більше того, здається, моя дружина бачила їх... Десь був якийсь благодійний вечір, збирали кошти, я знаю, що вони тут, вони нікуди не поїхали – 100%, що тут, я знаю", - говорить актор.

Політичну і громадську позицію комік-дуету Андрієнко коментувати відмовився, так як пліткувати не любить, а точної інформації з цього приводу у нього немає.

Тим часом співачка українського походження Йолка, яка довгий час працює в РФ, продовжує мовчати про жорстоке військове вторгнення терористичної Росії в Україну, і нещодавно дала концерт в РФ.

Зате розговорилася інша запроданка - Ані Лорак. Вона вирішила ігнорувати все, що відбувається в Україні, і продовжувати відігравати роль "голубки миру" на публіці. Зокрема вона обурила співвітчизників безглуздим бажанням на Новий Рік.

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