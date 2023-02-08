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Ведучий-воїн ЗСУ та екскоханий Лободи розповів, що думає про громадянську позицію співачки

8 лютого 2023, 19:46
Геннадій Попенко висловив свою думку щодо нинішньої діяльності співачки.
Геннадій Попенко, Світлана Лобода
Геннадій Попенко розповів, що думає про Світлану Лободу зараз / instagram.com/popenko_hennadii, instagram.com/lobodaofficial

Український актор і ведучий Геннадій Попенко поповнив ряди знаменитостей, які захищають Україну зі зброєю в руках. Дружина воїна хоч і не була готова до того, що він піде в ЗСУ, все ж змирилася з його рішенням.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Попенко розповів про свою службу, а також зізнався, що все ще стежить за кар'єрою та розвитком Світлани Лободи, з якою перебував у стосунках на зорі її кар'єри на початку двохтисячних.

Їхні стосунки тривали 4 роки, і закінчилися з ініціативи ведучого - він не хотів заважати розвитку кар'єри співачки, та не міг фінансово підтримувати всі її амбіції, тому прийняв рішення "відпустити" кохану. Лобода пізніше розповідала, що Попенко був її єдиним коханням.

На початку повномасштабної війни в Україні співачка потрапила в неприємну ситуацію - останні роки кар'єру вона будувала в рф, тому всі її проукраїнські заяви розглядав крізь призму зради. Однак артистка почала активно займатися благодійністю і навіть писати пісні українською мовою. Попенко до таких метаморфоз поставився вкрай позитивно - він вважає, що артистів, подібних Лободі, варто підтримувати в їх прагненні до розвитку.

"Я підтримую те, що вона зараз допомагає у відновленні Ірпеня. Щодо діяльності її, Полякової, дівчат, які співали російськомовний репертуар і зараз переходять на українську мову, намагаються бути всередині України, відбудовувати свою кар’єру - напевно треба підтримувати це, адже вони намагаються змінитися. Це поважно", - каже захисник.

Раніше популярна американська модель Капріс Буре зробила скандальну заяву щодо президента країни-агресора Путіна - вона запропонувала відправити йому свої голі фото, в надії, що вони доведуть його до інфаркту.

Також українська актриса Наталка Денисенко жорстко відповіла тим, хто критикує її за спроби жити нормальним життям, поки її чоловік, актор Андрій Федінчик, на фронті.

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