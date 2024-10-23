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Померла зірка "Рятувальників Малібу"

Олена Кюпелі
23 жовтня 2024, 13:08
584
Народжений у Лос-Анджелесі Ньюман прославився в 90-х роках як головний рятувальник на телебаченні Майк.
Помер Майкл Ньюман
Помер Майкл Ньюман / Колаж Главред, скріншот відео

Зірка колись популярного американського серіалу "Рятувальники Малібу" Майкл Ньюман помер після того, як у 2006 році йому поставили діагноз "хвороба Паркінсона".

Як повідомляє видання PEOPLE, на момент смерті йому було 67 років.

Близький друг Ньюмана Метт Фелкер, який зняв нещодавній документальний серіал Hulu "Після рятувальників Малібу: Момент на сонці", розповів, що покійний актор помер "від ускладнень на серці" ввечері в неділю, 20 жовтня, "в оточенні своєї сім'ї та друзів".

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"Я бачив Майка востаннє, коли він був при свідомості, і він подивився на мене і в типовій для Майка манері сказав: "Ти якраз вчасно", - розповів Фелкер.

Серіал "Рятувальники Малібу"

Рятувальники Малібу - американський телесеріал про рятувальників, які патрулюють пляжі округу Лос-Анджелес у Каліфорнії. Серіал виходив в ефір з 1989 по 1999 роки (і в 1999-2001 роках як Baywatch Hawaii). У Книзі рекордів Гіннесса "Рятувальники Малібу" згадуються як телевізійне шоу, яке найбільше дивилися за весь час, з більш ніж 1,1 млрд глядачів.

Ньюман, який народився в Лос-Анджелесі, прославився в 90-х роках як головний рятувальник на телебаченні Майк "Новачок" Ньюман у довгограючому серіалі і був єдиним учасником акторського складу, який насправді був рятувальником. Він з'явився у 150 епізодах серіалу, який тривав із 1989 до 2001 року - більше епізодів шоу, ніж будь-хто інший, окрім Девіда Гассельгоффа.

Ньюман також був штатним пожежником і підтримував свій графік у пожежній частині під час зйомок шоу. Коли серіал закінчився, він продовжував гасити пожежі, поки не вийшов на пенсію після 25 років.

Помер Майкл Ньюман
Помер Майкл Ньюман / Скриншот YouTube

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