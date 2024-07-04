У популярного російського співака зник батько

Він намагається розшукати чоловіка, але той уже кілька місяців не виходить на зв'язок.

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Стас П'єха втратив батька / Колаж Главред, фото Instagram/wolfieha

Російський співак Стас П'єха повідомив про те, що у нього зник батько і вже кілька місяців абсолютно не виходить на зв'язок.

Його батько Пятрас Геруліс зник у Литві і його не можуть знайти. Як розповів артист в інтерв'ю пропагандистам, П'єха повідав, що регулярно допомагає батькові грошима. Однак нещодавно він дізнався, що перекази вже кілька місяців не доходять до нього.

Тоді путініст П'єха почав шукати батька, але ні сусіди, ні друзі не знають, де він може бути. "Це Литва, максимально складно. Ми наводили довідки, він пропав", - сказав співак.

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Хто такий Стас П'єха Стас П'єха - російський співак, який підтримав військове вторгнення Путіна в Україну. Учасник проєкту "Фабрика зірок". Онук співачки, народної артистки СРСР Едіти П'єхи та композитора Олександра Броневицького, син Ілони Броневицької.

Востаннє Стас і батько спілкувалися два роки тому. Співак пригадав, як одного разу перевів йому в два з половиною рази більше, ніж зазвичай, після чого від нього пішла коханка. Він припустив, що пара влаштувала вдома свято, і артист вирішив більше так не балувати батька.

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Раніше стало відомо про те, що співак Стас П'єха опинився в реанімації. 42-річний співак вночі викликав швидку через проблеми із серцем. Повідомляється, що його тут же забрали в кардіореанімацію. "Його госпіталізували в Боткінську лікарню", - повідомив канал.

Крім того, раніше П'єха важко перехворів на коронавірус. Ще раніше повідомлялося про проблеми з наркотиками.

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