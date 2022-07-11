Постійно хотів сховатися: Дантес вперше з початку війни виїхав з України і розповів про страх

Володимир Дантес / Shalva Mamistvalov/ flickr.com / УНІАН

Відомий український попспівак Володимир Дантес вперше з початку повномасштабної атаки Росії на Україну виїхав за кордон ‒ заради благодійних концертів. Виконавець виклав відео, зняте в Ізраїлі.

"Завтра благодійний концерт, а сьогодні вперше наживо побачив свого племінника", — повідомив музикант.

Співак також розповів, що його злякали літаючі літаки в Ізраїлі. Він зізнався, що кожен пролітають в небі літак викликає в ньому бажання сховатися.

"Дуже незвично-літаки над головою. Ти постійно хочеш піти кудись сховатися. Лякає звук і здається, що зараз почнеться атака", — підсумував Дантес.

читайте також"Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою

Нагадавши, український попспівак Володимир Дантес (і колишній чоловік Наді Дорофєєвої) продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною-українською дизайнеркою і рестораторкою, відповідно, з колишнім чоловіком якої зараз зустрічається Дорофєєва.

До слова, сама Надя нещодавно зізналася в любові колишньому колезі по дуету "Врємя і стєкло" Олексію Завгородньому (Позитиву).

Інші новини: