Підтвердилося найгірше - у Шеннен Доерті виявилися метастази в головному мозку

Зірка серіалу "Усі жінки - відьми" показала, як проходить радіотерапію - акторка не змогла стримати сліз.

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Шеннен Доерті підтвердила, що онкологія дала метастази в мозок / ua.depositphotos.com

Амерканська акторка, зірка серіалів "Беверлі-Хіллз, 90210" та "Усі жінки - відьми" Шеннен Доерті повідомила, що зараз проходить радіотерапію головного мозку.

Раніше без коментарів вона показала примірку спеціальної маски і підготовчі процедури. Зараз на її сторінці в Instagram з'явилося сердечне відео, яким вона підтвердила - метастази від раку молочної залози, з якими вона бореться з 2015 року, поширилися на мозок.

Про метастази вона дізналася 5 січня 2023 року. На відео - її перший тур опромінення. Доерті проходить його зі сльозами на очах. Почасти тому, що боїться замкнутих просторів, почасти тому, що боїться за власне життя.

відео дня

"12 січня 2023 року. 5 січня моя комп'ютерна томографія показала метастази в моєму мозку. 12 січня пройшов перший тур опромінення. Мій страх очевидний. Я дуже клаустрофобічна, і в моєму житті багато чого відбувалося. Але цей страх... метушня ... Час... Ось так може виглядати рак", - пописала ролик акторка.

Шеннен Доерті проходила першу радіотерапію на мозку зі сльозами на очах / instagram.com/theshando

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