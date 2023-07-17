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Остаточно попрощався з мирним життям: Козловський закінчив бойову підготовку

Анна Підгорна
17 липня 2023, 13:33 оновлено 17 липня, 13:33
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Український співак Віталій Козловський в очікуванні військового розподілу повернувся до волонтерства.
Віталій Козловський
Віталій Козловський завершив бойову підготовку на полігоні / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський місяць тому отримав повістку і відправився на військові навчання. Про їх завершення артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Зараз у артиста рідкісні години відпочинку перед присягою і розподілом. Однак Віталій Козловський повернувся на пару днів до цивільного життя не заради розваг.

Артист розповів, що планує записати пісню, а також провести кілька концертів, щоб встигнути зібрати гроші на тепловізор для своєї бригади. Цілком очевидно, що навіть за час навчання співак вже змінив спосіб мислення, і остаточно прийняв свою долю в рядах захисників України.

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Більш того, Віталій Козловський зауважує, як раніше звичні для нього речі, на кшталт мікрофона в руках, тепер здаються йому чужорідними.

"Такий час: за кожен крок і кожний подих треба дякувати військовим і підтримувати їх. Я так звик до зброї у руках, що навіть на день взяти до рук мікрофон мені вже незвично. Це ніби якесь інше життя, від якого я відвик...", - ділиться емоціями співаючий військовий.

Віталій Козловський
Віталій Козловський завершив бойову підготовку на полігоні / instagram.com/vkozlovsky_music

Раніше стало відомо, що український співак Віталій Козловський отримав повістку. У прес-службі артиста повідомили, що він відвідав військкомат і успішно пройшов військово-лікарську комісію, та чекає відправки в частину.

Через тиждень Козловський попрощався з цивільним життям, і змінив мікрофон на зброю, з якою він захищатиме країну від окупантів. Сам співак такими метаморфозами не засмучений.

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