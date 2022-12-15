"Напіруетилась": Волочкова впала з каструль під час виконання циркового номера

Балерина з репутацією п'янички постраждала на сцені.

Нетвереза Волочкова впала з каструль / instagram.com/volochkova_art

Російська балерина Анастасія Волочкова через незатребуваність у своїй професії вирішила створити власне шоу, в якому вона безжально експлуатує дітей, і головним "цвяхом" програми звічно є вона сама.

Але, схоже, театральна вистава, яка являє собою безглузду мішанину з балетних па та циркових трюків, почала їй набридати - під час чергової репетиції Волочкову знову запідозрили у зловживанні алкоголем.

Під час виконання трюку, де балерина повинна балансувати, стоячи на п'яти каструлях, Анастасія звалилася і отримала помітні пошкодження.

"На прогоні вистави впала з каструль. Рука болить досі. Синяк на лікті і коліні. Недоліки циркових трюків..." - пише Волочкова на своїй сторінці в Instagram.

Балерина показала рану, що кровоточить, на руці і вельми об'ємний синяк в області коліна. У коментарях їй натякнули, що вона відбулася легким переляком - виконання складних трюків у нетверезому стані могло призвести і до більш трагічних наслідків:

Нетвереза Волочкова впала з каструль / instagram.com/volochkova_art

"Ну так небезпечно ж циркові трюки робити, напіруетившись перед цим. Тому одні недоліки".

"Навіщо п'яною виступати!?"

"Настя, а вам ще є куди падати? Відчуття, що ви і так на дні".

"Співчуваю, але думаю, що вам пора зав'язувати з алкоголем..."

Нагадаємо, російська балерина Анастасія Волочкова показала кадри з нової фотосесії, які не сильно сподобалися її шанувальникам. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала в образі ангела з чорними крилами.

Також ми писали, що Волочкова розгнівала росіян серією знімків з лазні. Як відомо, опальна балерина велика любителька "попаритися". На своїй сторінці в Instagram вона вирішила показати, як проходив один з її сеансів з новим банщиком.

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