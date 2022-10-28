Місяць під крапельницями: Оля Цибульська розповіла, як брехня поклала її на лікарняне ліжко

Оля Цибульська місяць пролежала під крапельницею через брехню / instagram.com/cybulskaya

У липні українська співачка Ольга Цибульська злякала своїх шанувальників - зазвичай активна в соціальних мережах і спілкуванні з фанатами Оля, зникла з інфополя, а потім повернулася з крапельницею в руці.

Тоді вона не стала вдаватися в подробиці, і на її сторінках дуже скоро з'явилася звична всім весела артистка. Однак зараз вона зважилася розповісти, що ж з нею відбувалося насправді. Відповідний ролик вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Перевтома, придушення емоцій і стрес через війну поклали її в ліжко на цілий місяць. А все тому, що брехала собі.

"Це відео я записувала в липні, і тут ще не знала, що пролежу під крапельницею місяць. І не знала, чому я раптово захворіла. Та якщо перемотати час назад - стає зрозуміло, Я ДОБРЕХАЛАСЯ. Сама собі. Коли постійно намагалася робити вигляд, що в мене все добре. Прокидалася зранку, записувала мотивуючі сторіс вам, обдзвонювала рідних та близьких, бадьорим голосом запевняючи, що все ок, категорично забороняла собі погані думки і губила себе справжню десь між трьома крапками після фрази "я повинна бути сильною для..." Організм сказав: "Так, стоп", і... я загриміла під крапельницю на місяць. Після жахів війни, які ми продовжуємо переживати, кожен з нас щодня ризикує стати тією самою крапкою", - розповідає артистка.

На закінчення Цибульська нагадала про те, як важливо піклуватися про себе, а просити про допомогу - не соромно, а життєво необхідно.

Раніше українська співачка Аліна Гросу після складної тригодинної операції вийшла на зв'язок з шанувальниками, і розповіла про своє самопочуття.

Також шанувальники Мадонни запідозрили, що 64-річній співачці терміново потрібна професійна допомога, через її провокаційне відео у нетверезому вигляді.

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