Марічка Падалко довела до сліз військовим навиком сина-школяра

17-річному Михайлу довелося рано подорослішати, і тепер усі його думки зайняті допомогою батькові-захиснику і боротьбі за вільну Україну.

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Марічка Падалко діти - син Падалко і Соболєва навчився збирати дрони / колаж: Главред, фото: facebook.com/marichka.padalko

Українська журналістка і ведуча телеканалу 1+1 Марічка Падалко довела до сліз своїх підписників незвичайним захопленням 17-річного сина Михайла, якому хлопчик присвячує весь свій вільний час. Його батько, громадський діяч і журналіст Єгор Соболєв, став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Підліток знайшов спосіб допомогти батькові та його підрозділу на фронті.

Замість підготовки до випускних іспитів Михайло вчиться збирати FPV-дрони. Він самостійно пройшов курси і власним коштом купує необхідні йому деталі. Про це Падалко розповіла у своєму блозі у Facebook. "Не так я собі уявляла підготовку до ЗНО чи НМТ старшої дитини. Але живемо в інші часи…" - написала ведуча.

Міша Соболєв - дуже свідомий хлопець. У соціальних мережах він проводить благодійні збори для підрозділу батька, а після 18 років хоче піти на фронт і захищати країну. Від цієї ідеї його відмовляють і тато-військовий, і мама. І поки питання зі службою залишається відкритим, Михайло вирішив уже приступити до отримання життєво важливих практичних навичок.

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"Моєю мотивацією навчитись збирати дрони було напряму допомогти татові та його підрозділу виконувати найважливішу роботу в нашій країні. Збори, акції та інша діяльність спрямована на підсилення обороноздатності дуже важлива і я далі продовжу нею займатись, але мені хотілось допомогти максимально безпосередньо. Я майже не маю сумнівів, що мені та моєму поколінню доведеться приймати активну участь у боротьбі за незалежність, тому дуже раджу усім дізнаватись, навчатись та опановувати технології. Усвідомлюйтесь, допомагайте, навчайтесь та готуйтесь", - каже старший син Марічки Падалко.

У коментарях таке доросле рішення юного Михайла багатьох дуже зворушило: "Такий час, такi дорослi дiти. Дякую вам, за вашу позицiю, за виховання дiтей", "Темні часи народжують світлих людей. Наша країна в надійних руках", "Який хороший син у гарних батьків", "Ваш син молодець. Пишаюся", "Дякуємо, Марічко, за захисників! Михайлику, пишаємось!".

Марічка Падалко діти - син Падалко і Соболєва навчився збирати дрони / facebook.com/mash.klyr

Марічка Падалко діти - син Падалко і Соболєва навчився збирати дрони / facebook.com/mash.klyr

Хто така Марічка Падалко Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка була в ефірі у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкин кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

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