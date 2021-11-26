"Коли мене не стане": Jerry Heil заспівала пісню Сансара російського репера Басти українською мовою

Відомий хіт отримав від співачки справжнє переродження.
Співачка Jerry Heil представив кавер на відомий хіт Басти Сансара. Пісню дівчина вибрала не випадково.
За її словами Сансара - це та пісня, яка незмінно викликає у неї сльози.
Тому Jerry Heil вирішила віддати данину поваги улюбленому треку. Вона переклала текст українською мовою, і виконала пісню у власному стилі під акомпанемент клавішних.
Її Сансара вийшла дуже мелодійною і чуттєвою.
"Переклала Сансару... Мало яка пісня може пробити на сльози, але ця — щоразу… Як вам переклад?" - підписала відео співачка.
Шанувальники прийшли в захват від улюбленої пісні в новому аранжуванні:
"Скажу, що в твоєму виконанні ця пісня стала ще більш чуттєвою. Просто мурашки".
"Це СУПЕР... можна закохатися в цю пісню заново..."
"Прекрасне виконання і переклад! До мурашок ❤️"
"Неймовірно".
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Раніше Jerry Heil відповіла на чутки про її гомосексуальну орієнтацію.
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