"Коли мене не стане": Jerry Heil заспівала пісню Сансара російського репера Басти українською мовою

Jerry Heil переспівала пісню Басти Сансара / instagram.com/thejerryheil

Співачка Jerry Heil представив кавер на відомий хіт Басти Сансара. Пісню дівчина вибрала не випадково.

За її словами Сансара - це та пісня, яка незмінно викликає у неї сльози.

Тому Jerry Heil вирішила віддати данину поваги улюбленому треку. Вона переклала текст українською мовою, і виконала пісню у власному стилі під акомпанемент клавішних.

Її Сансара вийшла дуже мелодійною і чуттєвою.

"Переклала Сансару... Мало яка пісня може пробити на сльози, але ця — щоразу… Як вам переклад?" - підписала відео співачка.

Реклама

Шанувальники прийшли в захват від улюбленої пісні в новому аранжуванні:

"Скажу, що в твоєму виконанні ця пісня стала ще більш чуттєвою. Просто мурашки".

"Це СУПЕР... можна закохатися в цю пісню заново..."

"Прекрасне виконання і переклад! До мурашок ❤️"

"Неймовірно".

читайте такожРегіна Тодоренко зніметься в постільній сцені в химерному інопланетному образі

Раніше Jerry Heil відповіла на чутки про її гомосексуальну орієнтацію.

Інші цікаві новини: