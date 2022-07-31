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Кацуріна зачарувала сімейним фото з Дантесом і дітьми

31 липня 2022, 12:40

Фото з Дантесом і дітьми тепер стоїть у Кацуріної на заставці мобільного телефону.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна
Даша Кацуріна показала сімейне фото з Дантесом / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Ресторатор Даша Кацуріна і шоумен Володимир Дантес підігрівають чутки про роман. У своєму Instagram дівчина опублікувала миле сімейне фото з Дантесом і дітьми.

Судячи з усього, Качуріна робила селфі у фойє. На фото видно однорічного сина Даші на руках у Дантеса і її 6-річну дочку, що стоїть поруч.

Як стверджує ресторатор, це фото тепер стоїть у неї на заставці мобільного телефону, чому вона "дуже рада".

"Просто сьогодні Саша сама поміняла обкладинку мого телефону і я дуже зраділа", — підписала фото Кацуріна.

Даша Кацуріна з Дантесом і дітьми
Даша Кацуріна опублікувала фото з Дантесом і дітьми / instagram.com/dasha_katsurina

Раніше співак Володимир Дантес розкрив подробиці розставання з Надею Дорофєєвою. Артист зізнався, що їхні стосунки були найбільш публічними в його житті і надалі це не повториться.

Екстрасенс Макс Гордєєв на цей рахунок має свою думку: він вважає, що нестандартні любовні втіхи призвели до "рокіровки" в парі Дантеса і Дорофєєвої.

читайте такожВолодимир Дантес показав зовсім не "братній" поцілунок з Дашею Кацуріною

Пізніше Дантес опублікував стрічку з фотобудки. На них він позував з Кацуріною - пара дуріла, показувала язики, обіймалася, а в одному з кадрів навіть поцілувалася в губи. Сам же шоумен назвав поцілунок "братнім".

Варто нагадати, що Володимир Дантес розлучився з Надею Дорофєєвою до війни, проте офіційне розлучення вони ще не оформили. Додо почали підозрювати в романі з чоловіком Даші Кацуріної. Пізніше пара в цьому зізналася. У свою чергу Дантес і Даша Кацуріна продовжують публікувати спільні фото, але про роман не говорять ні слова.

Інші новини:

Надя Дорофєєва Володимир Дантес
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