Івлєєва поспішно покинула Росію, побоюючись за своє майбутнє в цій країні.

https://glavred.net/stars/ivleeva-vse-blogersha-pokinula-rossiyu-s-pyatyu-ogromnymi-chemodanami-10531100.html Посилання скопійоване

Івлєєва нарвалася на цунамі хейта / Колаж Главред, фото Instagram / agent_girl

Ряд російських пропагандистських телеграм-каналів повідомили про те, що російська блогер Анастасія Івлєєва, яка зганьбилася і практично занапастила свою кар'єру через організацію "голої вечірки", покинула терористичну Росію.

Про це повідомив телеграм-канал Небожена. "Івлєєва вирішила переїхати в Дубай на час. Планує пересидіти там скандал і повернутися через кілька місяців", - написало ЗМІ.

Після того, як блогерка організувала свою провокаційну вечірку, на неї та учасників "голої парті" навалилися всі "скрепні" санкції країни на болотах. Зокрема, Кіркорова і його подругу-зрадницю України Ганну Асті стали вирізати їх ефірів національного пропагандистського ТБ, а також зачистили новорічні шоу.

відео дня

Саму Івлєєву, незважаючи на вибачення, стали судити, а також перевіряти на всі можливі "гріхи".

Раніше глава Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією (ФПБК) Віталій Бородін висловив думку, що Івлєєвої потрібно заборонити виїжджати за кордон. Він припустив, що проти телеведучої порушать кримінальну справу, якщо підтвердиться, що на її "Голій" вечірці були присутні неповнолітні. У цьому випадку Івлєєва повинна перебувати в Росії, підкреслив Бородін.

Нагадаємо, раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало шкода, страшно і безглуздо.

Раніше також співак-путініст Філіп Кіркоров отримав під ялинку за погану поведінку не вугілля і не різки, а судовий позов. Причому за нанесення тілесних ушкоджень.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.